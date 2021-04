„V nedávném rozhovoru pro klubový web jsem slíbil, že vás velmi brzy budeme informovat o permanentních vstupenkách pro ligový ročník 2021/2022. Chtěli jsme pro vás vytvořit širokou nabídku možností, ze které si každý z vás vybere. Mým přáním a cílem je, abychom se v příští sezoně scházeli na fotbale v co nejvyšším počtu a opět si mohli užívat skvělou atmosféru, kterou dokážete vytvořit,“ vzkazuje fanouškům Adolf Šádek, generální manažer FC Viktoria Plzeň.

„Ať už si vyberete kteroukoli z nabízených variant, dopředu vám děkuji. Vaší dlouhodobé podpory si vážím a našim úkolem jednoznačně bude vrátit vám to výkony na hřišti. Chceme vám naším fotbalem dělat radost,“ dodal Adolf Šádek.

„Při loňském předprodeji jsme upozorňovali, že může nastat situace, kdy nebudou fanoušci moci do hlediště. Bohužel se naplnil ten nejhorší scénář, takto dlouhé omezení nikdo z nás nepředpokládal. Rozhodli jsme se tedy fanouškům nyní nabídnout tři řešení a věříme, že si z nich každý permanentkář vybere to, které je mu nejbližší a zároveň dostupné. Našim cílem je, aby v příští sezoně chodilo na fotbal co nejvíce fanoušků. I proto jsme škálu nabídky udělali velmi širokou a dostupnou opravdu pro každého,“ doplnil ho mluvčí klubu Václav Hanzlík.

O co přesně jde?

První variantou je sleva 90 procent, dle kategorie tedy již od 160 korun za permanentku na celou sezonu. Fanoušek získá kromě garantovaného místa slevu 10 procent ve Viktoria shopu a v restauraci Klubovka a slevy a benefity u partnerů klubu.

Druhou variantou je, že si fanoušek pořídí permanentku se slevou 50 procent (nová permanentka od 820 Kč). K tomu (se souhlasem fanouška) klub umístí jeho jméno nebo přezdívku před Doosan Arenou. Získá garanci místa na celou sezonu, stálou desetiprocentní slevu a vouchery do Viktoria shopu a do Klubovky, slevy a benefity u klubových partnerů.

Třetí variantou je koupě permanentky bez slevy (nová permanentka od 1650 Kč). V tom případě fanoušek dostane originální viktoriánský dres, možnost umístění jména či přezdívky na seznam nejvěrnějších fanoušků, garantované místo na celou sezonu, stálou desetiprocentní slevu a vouchery do Viktoria shopu a do Klubovky, slevy a benefity u klubových partnerů.

Datum a čas prodeje nových permanentek klub teprve zveřejní.