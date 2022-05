Nejprve po zákroku Beauguela kopala penaltu Slavia a její kapitán Kúdela poslal sešívané do vedení. Plzeň stačila během oslav domácích vystřídat a právě nový muž na hřišti Trusa se dral do šestnáctky, byl poslán k zemi, a pokutový kop měla i Viktoria. Francouzský forvard ho bezpečně proměnil.

„Závěr byl hektický, ale kluci to ubojovali. Co jsme po nich chtěli, splnili beze zbytku. Byl to strašně těžký zápas, jsme šťastní. Bod bereme,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek.

„Rozhodnuto nic není, zbývají tři zápasy, všechny budou nesmírně těžké,“ doplnil kouč Plzně.

Remíza po nervy drásajícím závěru nahrává spíš jeho týmu, který si drží na čele tabulky dvoubodový náskok, navíc udržel třetí Spartu, kterou hostí příští neděli od 16 hodin, šest bodů za sebou.

První vážnější situace zápasu byla před brankou Viktorie, když v 18. minutě Oscarova pohotová střela olízla tyč jen zvenku. O chvíli později mohlo být s hosty zle, po dlouhém nákopu se řítil sám na Staňka slávista Tecl, ale plzeňský gólman opět skvěle zasáhl. Jenže polský sudí Frankowski ukázal na značku pokutového kopu, ale po zásahu videorozhodčího penaltu odvolal.

Drama v Edenu. Dvě penalty v nastavení, Plzeň spasil Beauguel. Karviná padá

„Rozhodně to nebyla penalta,“ okomentoval situaci v televizním studiu spolukomentátor David Holoubek.

Potom o sobě dali vědět poprvé i viktoriáni, Mosquerova rána levačkou šla vedle. Po půlhodině hry se ukázal po krásné individuální akci Kopic, jenž předložil v šestnáctce míč Buchovi, jenže do jeho střely skočil slávistický stoper Hovorka. A v závěru první půle nenachytal Staňka na bližší tyči ani Traoré.

Po hodině hry se prodral do šance Beauguel, ale sám proti Mandousovi nedokázal zakončit. Hodně rušno bylo před plzeňskou brankou v 65. minutě po trestném kopu Provoda, ale míč uklidil do bezpečí plzeňský kapitán Hejda. Na druhé straně v pohodě lapil slabou střelu Havla domácí gólman.

No a pak už přišlo zmíněné penaltové drama, které znamenalo dělbu bodů.