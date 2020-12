Fakt je, že tentokrát byli viktoriáni prakticky bez nároku na lepší výsledek. Domácí nasměroval za třemi body Kalabiška už v 11. minutě, brzy po přestávce zvyšoval Hofmann a Plzeň definitivně srazili na kolena v závěru Sadílek a Kubala.

Brankové příležitosti na straně viktoriánů = nula, známka za výkon podle školní stupnice = pětka s vykřičníkem.

Židle pod trenérem Guľou už se zase povážlivě houpe, jestli se vůbec dočká letošní derniéry doma se Slavií (středa od 17 hodin).

„Chyběl nám důraz, větší týmovost. Slovácko vyhrálo naprosto zaslouženě,“ říkal do televizních kamer slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa, který nezvykle sáhl už v první půli ke střídání, ale ani to nezabralo. „Chtěli jsme zjednodušit hru, ale ani to nám nepomohlo. Soupeř jednoduše získával odražené míče,“ doplnil.

„Náš výkon měl výborné parametry, byla cítit hladovost, že chceme vyhrát,“ kontroval Martin Svědík, který se Slováckem porazil Plzeň potřetí v řadě.

Plzeň sice začala aktivně, ale brzy přepustili iniciativu domácím. V deváté minutě vytáhl gólman Hruška střelu Petržely z těžkého úhlu na roh. Ale dvě minuty na to už lovil míč ze sítě. Po dlouhém centru do malého vápna sice ještě vyrazil další Petrželův pokus, jenže proti dorážce Kalabišky neměl šanci – 1:0.

Kdo by pak čekal, že přijde tlak Plzeňských ve snaze o vyrovnání, ten by se spletl. Přišel jen slabý pokus Hejdy hlavou, kterou nemohl mít šanci na úspěch. Naopak na druhé straně měl gólman Hruška velké problémy se skákavou střelou Kohúta a na zem musel i při další ráně Petržely. A byl to především exviktoriánský záložník, kdo svojí aktivitou nejvíc větral plzeňskou defenzivu, navíc byl aktivní i střelecky. Naštěstí žádný jeho pokus gólem neskončil a tak hosté prohrávali v poločase jen o gól.

„Slovácko hrálo organizovaně, sbíralo druhé míče a Plzeň prakticky k ničemu nepustilo. Možná kdyby mělo na hrotu nějakého zabijáka, mohlo dát víc gólů,“ říkal televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Jan Rajnoch. „Rozehrávka Plzně moc dlouho trvá, to ji brzdí,“ doplnil.

Už v průběhu první půle stáhl plzeňský trenér Guľa záložníka Kayambu a poslal na hřiště druhého útočníka Ondráška, ale zlepšení hry to nepřineslo.

Naopak domácí využili pět minut po přestávce další bohorovnosti v plzeňské defenzivě. Úplně volný Sadílek našel u vzdálenější tyče Hofmanna, jenž pohodlně skóroval – 2:0.

Teprve pak se dostali trochu ke slovu viktoriáni, ale Čermák ani Bucha na domácího gólmana nevyzráli. A další pohroma měla teprve přijít.

Nejprve v 76. minutě viděl obránce Havel druhou žlutou kartu a musel předčasně pod sprchy. A v závěru srazili Plzeňské definitivně na kolena Sadílek a střídající Kubala.

1. FC Slovácko – Viktoria Plzeň 4:0 (1:0)

Branky: 11. Kalabiška, 50. Hofmann, 80. L. Sadílek, 90. Kubala.

Rozhodčí: Ginzel – Caletka, Kříž. ŽK: 3:2. ČK: Havel (78., Plzeň). Bez diváků.

Slovácko: Nemrava – Kalabiška, Hofmann, Daníček, Šimko – Petržela (79. Tomič), Havlík, L. Sadílek, Navrátil (79. Srubek) – Kohút (70. Kubala) – Jurečka (66. Kliment).

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Brabec, Limberský – Bucha, Kalvach, Čermák (64. Káčer) – Kayamba (35. Ondrášek), Beauguel (64. Mihálik), Ba Loua (87. Alvir).