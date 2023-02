1/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 2/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 3/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 4/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 5/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 6/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 7/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 8/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 9/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 10/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 11/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 12/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 13/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 14/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 15/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 16/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 17/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie. 18/18 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Roman Květ se po zimním přestupu z Bohemians 1905 rychle zabydlel v základní sestavě plzeňské Viktorie.

„Ale jinak je Slovácko strašně nepříjemný soupeř. Budou kousat,“ doplnil jedním dechem s tím, že i přesto věří v zisk tří bodů. „Potřebujeme je na cestě za naším cílem,“ pokračoval Květ. Bude však nutné podat lepší výkon než minule doma proti Českým Budějovicím, i když viktoriáni vyhráli 2:1. „Rozebrali jsme si to na videu. Něco jsme si k tomu řekli a věřím, že v dalších zápasech budeme hrát lépe,“ je přesvědčený 25letý záložník.

K výhře jste přispěl dvěma góly. Je to důkaz, že už jste se v Plzni aklimatizoval?

Chvilku trvalo, než jsem se rozkoukal v kabině a na hřišti. Ale myslím, že jsem se rychle zadaptoval. Snad to teď bude ještě lepší.

Cítíte, že jste tady víc na očích?

Samozřejmě, že tlak i očekávání jsou tady vyšší. Abych pravdu řekl, já to moc neřeším. V tunelu pro mě všechno končí. Jakmile vlezu na hřiště, soustředím se jen na fotbal a chci vyhrát.

Je snazší dávat v Plzni góly než tomu bylo v Bohemians?

Viktorka má jiný systém, hrajeme jinak. Ale asistence, jaké mi dali kluci proti Českým Budějovicím, bych možná jinde ani nedostal, těžko se to porovnává.

Trenér Bílek o vás nedávno řekl, že jste budoucností Plzně. Jak vám ta slova zní?

Poslouchá se to hezky (úsměv). Nečekal jsem, že se takhle rychle dostanu do základní sestavy. Jsem rád, že mně trenér důvěřuje. A doufám, že mu budu dávat důvody, aby mě chválil dál.

Proč jste si vlastně vybral právě přestup do Plzně?

V Česku to pro mě bylo poměrně jasné rozhodování. Chtěl jsem do Viktorky, hrála Ligu mistrů, měla nejvíc našlápnuto na titul. Spíš jsem přemýšlel, jestli nepočkat na nějaké zahraničí, ale Plzeň byla rychlá v jednání.

Prožíváte nejzářivější období kariéry, ale asi vždycky tomu tak nebylo…

To ne, když jsem odcházel z Příbrami, kde jsem byl přesunutý do béčka, těžce jsem to kousal. Naštěstí se mě zhostila Bohemka.

Tam nastal obrat k lepšímu?

Bohemka a trenér Veselý mají velkou zásluhu na tom, že jsem se dostal do Viktorky. Nejvíc jsem se tam rozvinul.

Jiný osudový trenér do vaší kariéry nezasáhl?

Hodně mně dal příbramský trenér Csaplár, který byl na začátku mojí kariéry. Ten mě přivedl na myšlenku, že mám na to, abych hrál fotbal vrcholově. Zvedl mi sebevědomí. Uměl s námi mladými pracovat.

Cítíte se momentálně na vrcholu kariéry?

(usměje se) Mám dobrou formu, ale já doufám, že mám ještě na víc, že nejsem úplně na nejvyšším bodě.

Máte nějaký vysněný cíl?

Tím nejbližším je zabojovat s Viktorkou o titul a dostat se do evropských pohárů. Je úplně jedno do jakého.

A co koruna pro krále ligových střelců. Ta vás neláká? Dvěma gólům do sítě Budějovic jste se dotáhl na čelo tabulky střelců…

V hlavě to je, byl by to hezký bonus, porvu se o to. Ale já nejsem žádný individualista, není to tak, že bych to chtěl za každou cenu.

