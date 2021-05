Proti Slavii už si plzeňský mladík zahrál za Opavu i České Budějovice, ale dnes bude mít premiéru v dresu Viktorie. Navíc na stadionu v Edenu, kde se nedávno proháněli borci z Arsenalu, Glasgow Rangers či Leicesteru.

Chytil šanci. Mladý záložník Pavel Šulc se napotřetí prosadil do sestavy plzeňské Viktorie, letos ještě ani jednou nechyběl v základu. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

„Bude to pro nás prestižní zápas se, moc těším,“ prohlásil 20letý záložník Pavel Šulc, když prohráli viktoriáni na podzim s pražskou Slavií doma v Doosan Areně on ještě hostoval na jihu Čech. A právě v dresu Dynama zažil v prvním kole této sezony doma debakl 0:6. S Opavou ji však rok předtím dokázal obrat o bod (1:1), jenže to bylo ve Slezsku.