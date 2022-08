Zatímco Pavel Horváth krátce po zápase pověsil na svůj twitterový účet emotivní video. „Jsem tady zatím sám, kluci ještě slaví. Je to bomba. Trošku se mi chce brečet. Musím to říct teď, protože později bych to nedokázal,“ uvedl v něm Pavel Horváth.

To hlavní kouč Michal Bílek si sice užil přímo na stadionu děkovačku s fanoušky, ale na tiskové konferenci už před novináři působil jako obvykle, na novinářské dotazy odpovídal klidným hlasem. „Já mám vnitřně obrovskou radost,“ vyloudil na zarostlé tváři úsměv. „Těší mě to za kluky, protože výborně pracujou. Ale abych tady před vámi skákal a dělal divadlo to ne,“ pokračoval v rozjařeném tónu Michal Bílek.

Plzeňský kouč tak naznačil, že metání kotoulů před zaplněnou Doosan Arenou jako od jeho předchůdce Pavla Vrby se fanoušci nejspíš nedočkají.

„Ale opravdu mám velkou radost. Když jsme vyhráli českou ligu, byla naše hra zpochybňovaná tím, že to na evropské poháry nebude stačit. A teď jsme ukázali, že ano,“ narážel plzeňský kouč na to, že jeho tým vyhrál v Evropě všechny čtyři zápasy a je v play-off Ligy mistrů. „Neříkám, že hrajeme nějaký nějaký super fotbal. Ale jdeme tvrdě za vítězství a to je to, co nás zajímá,“ doplnil Michal Bílek už trochu vážnějším tónem. „Já ani nevím, jestli bych kotrmelec ještě udělal,“ usmál se 57letý kouč.

Pavel Horváth a Michal Bílek.Zdroj: FCV

Ani pro hráče nemá připravený žádný osobní motivační stimul. „To vůbec ne. Mně úplně stačí, když vidím nadšené hráče a lidi kolem mě. Víc nepotřebuju,“ doplnil 57letý kouč, kterého teď čeká další výzva.

Posledním soupeřem viktoriánů na cestě do vysněné Ligy mistrů bude Karabach, který už plzeňští fotbalisté jednou vyřadili. Před šesti lety brankou Michaela Krmenčíka.

První zápas se bude hrát v ázerbájdžánském Baku příští středu, odveta pak bude 23. srpna od 21 hodin v Plzni.

Úžasné! Viktoria Plzeň porazila Tiraspol a postoupila do play-off Ligy mistrů