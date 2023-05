/ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, bez debat. Čtyřiatřicetiletý fotbalista SK Klatovy 1898…

Letošní fotbalová sezona ještě zdaleka neskončila. Je před námi nadstavba, v níž se bude rozhodovat o mistrovském titulu i sestupujícím. Plzeňská Viktoria bude hájit v pěti zápasech současnou třetí příčku, která by zaručovala boje o účast v Evropské konferenční lize.

A protože naděje na obhajobu titulu už jsou pouze v oblasti teorie, stále více se spekuluje o složení mužstva na příští sezonu. Ale tady se vše odvíjí od toho, kdo bude tým trénovat. A zdá se, že Michal Bílek to nejspíš nebude. I když on sám se na tohle téma po posledním zápase základní části s Teplicemi (1:1) odmítl bavit. „Tohle bych nechtěl komentovat,“ odpověděl trenér Viktorie na dotaz novinářů.

Už dříve se v médiích objevila spekulace, že by mohl do Plzně přijít zahraniční kouč nebo Vítězslav Lavička, který tady začal svoji hráčskou kariéru. „Také jsem si to o sobě přečetl,“ usmál se Vítězslav Lavička minulý týden v rozhovoru pro Deník ke svým 60. narozeninám.

A označil to za zajímavou myšlenku. „Mohu ale říci, že žádnou oficiální nabídku od Viktorie jsem neobdržel. Proběhlo jen takové oťukávání přes lidi, kteří mají blízko k vedení klubu,“ doplnil vážnějším tónem.

Do Plzně se na trenérskou pozici zatím nikdo moc nehrne. Možná i proto, že stále probíhají jednání o vstupu nového majitele či investora. Ani v tomhle ohledu zatím není nic jistého. Nejčerstvější spekulace ohledně zájmu z Rakouska se dle informací Deníku zatím nepotvrdily.

Ale čas běží rychle, blíží se konec sezony a s tím i start té další, a už letní kvalifikace o evropské poháry se zdá být pro Viktorii zase klíčová.

Dá se tedy čekat, že na výraznější změny v hráčském kádru nebude prostor. Většina ze současných opor je ostatně pod smlouvou a nedá se tedy očekávat ani přílišný exodus z Plzně.

Mezi těmi, co jim po sezoně kontrakt vyprší, patří zadáci Radim Řezník, momentálně zraněný Luděk Pernica i další stoper Filip Kaša.

Bylo by překvapením, kdyby některý z nich dostal nabídku k prodloužení, i když zvlášť prvně jmenovaný je s Plzní hodně spjatý, ale poslední roky ho často pronásledují zdravotní trable.

Jen na rok měl smlouvu také záložník Václav Pilař, jenž je momentálně na marodce a na jaře zatím příliš nenastupoval. V jeho případě se mluví o návratu domů do Hradce Králové.

Na hostování do konce sezony je v Plzni 20letý nigerijský útočník Rafiu Durosinmi z Karviné. V jeho neprospěch zase hovoří, že pod smlouvami jsou zkušenější borci Tomáš Chorý, Jan Kliment i Matěj Vydra.

A jak je to s případnými příchody také zatím není jasné. Jen se mluví o návratu záložníka Pavla Šulce z hostování v Jablonci a Mohameda Tijaniho z brněnské Zbrojovky. Vzhledem k očekávanému exodu stoperů by nepřekvapilo ani stažení Robina Hranáče z Pardubic.

Jenže přestupová ruleta se teprve roztočí. Uvidíme, koho zavane do Plzně.