A teď se v mistrovské Viktorii pokusí zacelit mezeru po odchodu francouzského forvarda Jeana-Davida Beauguela, po němž zdědí číslo 9 na dresu a v Plzni všichni doufají, že bude i podobně střelecky úspěšný.

„Jde o silového hráče s dobrým krytím míče, kvalitním pohybem po hřišti a čichem na góly,“ charakterizoval nejčerstvější posilu plzeňský trenér Michal Bílek.

Kliment je odchovancem Jihlavy a v roce 2015 byl nejlepším střelcem na mistrovství Evropy do 21 let. Pak zamířil do zahraničí, kde s výjimkou sezony 2020/2021 strávené ve Slovácku působil až dosud. Hrál i za Stuttgart a Bröndby Kodaň. Teď se tedy vrací do české ligy. S plzeňskou Viktorií podepsal vytáhlý útočník s pěti reprezentačními starty smlouvu na dva roky.

„Měl jsem nějaké nabídky, z nichž Plzeň pro mě vyplývala jako úplně nejlepší varianta, takže jsem příliš neváhal,“ prozradil rodák z Jihlavy, odkud se velmi dobře zná s dalším viktoriánem Janem Kopicem, jenž také příchod Klimenta do Viktorie jako první prozradil společnou fotografií na sociálních sítích. I když ji vzápětí smazal, klub poté příchod potvrdil.

„Samozřejmě jsem se o Viktorce bavil i s Honzou Kopicem, se kterým jsme dobří kamarádi, ale znám i některé další hráče. Celou minulou sezonu jsem Plzeň sledoval,“ vyznal se Kliment.

V dresu Slovácka byl mimochodem v prosinci 2020 i u potupné porážky Viktorie Plzeň 0:4 na jeho hřišti. V 67. minutě střídal Václava Jurečku, jenž teď posílil věčného rivala Západočechů pražskou Slavii. V české lize odehrál Jan Kliment 64 zápasů, v nichž vstřelil třináct branek.

Jan Kliment (vpravo) s generálním manažerem Viktorie Adolfem Šádkem.Zdroj: fcv

Na západ Čech ho přivábila i možnost zabojovat o evropské poháry. „Obrovsky mě láká vidina evropských pohárů, které bych si rád znovu zahrál, protože v Bröndby mi to v nich tolik nevyšlo,“ připomněl forvard rok 2018, kdy dostal v odvetě s finskou Palloseurou červenou kartu a pak jen smutně sledoval, jak jeho spoluhráči vypadli s Hajdukem Split.

Jméno prvního soupeře v boji o pohárovou Evropu s Plzní se dozví ve středu 15. června při losu 2. předkola Ligy mistrů.

„Mám radost, že vše vyšlo. Zázemí a všechno kolem na mě dýchá hrozně pozitivně,“ dodal Kliment na závěr svého prvního rozhovoru v Plzni. Je po navrátilci Václavu Pilařovi, albánském záložníkovi Kristi Qosem a brankáři Martinu Jedličkovi čtvrtou letní posilou Viktorie.