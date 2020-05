Spoluhráče bavil, soupeře přiváděl k zoufalství, ale teď jdou legrácky stranou. Už zítra čeká fotbalisty Viktorie Plzeň opakovaný vstup do jarní části sezony. Od 20 hodin hrají v Praze na Letné proti Spartě.

„Dlouho jsme čekali, teď se to konečně blíží. Samozřejmě, že se moc těšíme,“ uvedl Joel Kayamba s nadšením pro klubový web.

To, že viktoriáni začnou pořádně zostra zápasem na hřišti odvěkého rivala pražské Sparty, nevidí 28letý fotbalista jako žádný problém.

„Pro nás není rozdíl, jestli hrajeme proti Spartě nebo třeba proti Opavě, my potřebujeme vždy bodovat. Beru to jako každý zápas, ale bude to určitě emotivní a zajímavé utkání,“ doplnil Kayamba, jenž byl loni v březnu na Letné u ostudné porážky 0:4.

A nejen proto teď tedy prahne po odvetě. Oba celky ale čeká hodně specifické utkání. Zatímco jejich předchozí vzájemné souboje bývaly beznadějně vyprodané, tentokrát se bude hrát bez diváků.

„Určitě to bude rozdíl. Fotbal bez diváků, to není úplně ono,“ uznal rodák z konžské Kinshasy. „Ale my se musíme soustředit na svoje výkony. Fanoušci jsou důležití. I když s námi nebudou, budou se dívat u televize a fandit nám,“ doplnil Kayamba.

V Plzni budou navíc sledovat permanentkáři velkoplošnou projekci v autokině v areálu DEPO 2015. Kapacita míst pro 150 vozů byla rychle rozebrána.

Oba týmy půjdou do ostrého zápasu po více než dvouměsíční herní pauze. Právě před jejich utkáním byla FORTUNA:LIGA kvůli pandemii koronaviru přerušena.

Hráči měli zpočátku jen individuální tréninkové plány, teprve nedávno se vrátili ke společné přípravě. Přesto si konžský rychlík myslí, že je Viktoria na restart ligy dobře nachystána. „Teď bude vidět, kdo je na to připraven a kdo není. V pauze jsme trénovali, hráli tři přáteláky…,“ vypočítával Kayamba.

„Samozřejmě teď půjde o ligový zápas a bude to určitě rozdíl, ale věřím, že jsme velmi dobře připraveni,“ doufal krajní záložník, že se podařilo formu vyladit včas. „V přátelácích jsme vstřelili jedenáct gólů, to je pozitivní,“ doplnil.

Před šlágrem 25. kola mluvil i se svým kamarádem z tábora soupeře Guélorem Kangou. „Včera mi volal. Nejsme v kontaktu jen před vzájemným zápasem, občas si takhle voláme. Je jasné, že mi neříká, jak jsou nachystaní, já mu to také neříkám. Bude to překvapení,“ usmál se na závěr Kayamba.