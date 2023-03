Poprvé od 5. února, kdy po dvaceti minutách odkulhal ze hřiště brněnské Zbrojovky se zraněným kotníkem, naskočil do sestavy plzeňské Viktorie 27letý záložník Lukáš Kalvach.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach se ve středu zálohy se slávisty statečně rval, ale nestačilo to. Viktoriáni v Edenu prohráli 1:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Hrál tedy po více než měsíci. „Už nějaký čas jsem s týmem trénoval, takže pauza nebyla až taková. Ale zápas je samozřejmě něco jiného,“ uznal fotbalista, kterého trenér Michal Bílek už několikrát označil za klíčového muže sestavy svého celku. Možná i proto měl trenérský štáb Viktorie už od čtvrtka jasno, že pošle Kalvacha v pražském Edenu do hry.

„Noha drží, jsem rád, že můžu naplno hrát. I fyzicky jsem na tom celkem dobře, jen v závěru jsem cítil únavu,“ říkal Lukáš Kalvach v rozhovoru pro klubový web.

Ani jeho nasazení do hry ale body nepřineslo. „Přitom zpočátku to bylo dobré. Chtěli jsme být aktivní, nepouštět Slavii do ničeho a ještě jsme dali gól, což nám pomohlo,“ pokračoval záložník s reprezentačními zkušenostmi, kterého potěšilo poločasové vedení 1:0.

„Ale postupem času jsme se nedokázali dostat z tlaku Slavie, která dneska byla velmi silná. Hned v úvodu druhé půli jsme dostali gól ze standardky a pak už se to na nás valilo,“ uznal Kalvach.

Slavia potvrdila, že je doma silná, uznal plzeňský kouč Bílek

Zároveň však tvrdil, že je soupeř ničím nezaskočil. „Věděli jsme, že to slávisté budou hodně rozbíhat za naši defenzivu,“ popisoval záložník Viktorie. „Ale tohle se složitě brání, je to fyzicky náročné,“ dodal jedním dechem. „Musíme se z toho poučit a zvládnout nejbližší domácí zápas,“ připomněl Kalvach příští domácí utkání s Bohemians 1905, které se hraje v Doosan Areně v neděli od 18 hodin.

A už to zase bude bez Kalvacha, protože na Slavii viděl čtvrtou žlutou kartu v sezoně a má na jeden zápas stop. „Chtěl bych, aby lidi přišli v co největším počtu a hnali nás za vítězstvím, pořád máme o co hrát,“ vzkázal přesto věrným fanouškům Viktorie.