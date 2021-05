A v sobotu večer po domácí remíze se zachraňující Příbramí, která v Doosan Areně vedla po třiadvaceti minutách 2:0, aby v poslední minutě prohrávala 2:3, ale Zorvan svým prvním ligovým gólem v nastaveném čase vyrovnal.

„Měli jsme na to, abychom otočku dovedli do vítězného konce a získali důležité emoce pro závěr ligy. Ale vlastní hloupostí v závěru jsme tu šanci zahodili,“ nechápal Adrian Guľa, který odpovídal i na otázku, jak mu bylo, když v závěru první půle fanoušci skandovali: Guľa ven!

„Jsem zodpovědný za výkony mužstva, musím to přijmout,“ odpověděl 45letý slovenský kouč.

Cítíte stále ještě důvěru vedení? Věříte i po dnešku, kdy jste dělali velké chyby, že se mužstvo může pod vámi ještě zvednout?

Patnáct soutěžních zápasů v řadě jsme neprohráli, ale na Slavii se to všechno zase otočilo. Doháníme problém, na který jsme si sami zadělali v závěru minulého roku. Dneska jsme všichni potřebovali vyhrát, to není jen o mně. Ale přijímám plnou zodpovědnost. Pro mě je podstatné, aby Plzeň byla v závěru sezony silná, zvládla finále poháru, ale i zbývající ligové zápasy. Stále jsme ve hře o poháry. Ale vždycky když se to mužstvo zvedá a potřebujeme udělat důležitý krok, klopýtneme. Věřím, že nás to jen přibrzdí. Ve středu budeme muset vyhrát na Spartě.

Trenér Adrian Guľa burcuje svoje svěřence na předzápasové rozcvičce.Zdroj: fcv/Ladislav Nussbauer

Do hlediště se vrátili fanoušci, na které hodně spoléháte, ale už na konci první půle skandovali: Guľa ven! Vnímal jste to? Jak vám v tu chvíli bylo?

Stalo se. Jsem zodpovědný za výkony mužstva, musím to přijmout. Výsledek na Slavii a to, že doma prohráváme 0:2 s Příbramí není na to, abychom se plácali po ramenou. Myslím si ale, že byla většina těch, co nás podrželi i za nepříznivého stavu. Fandili, i když to bylo 0:2. Cítili, že obrat může přijít a on i přišel, bohužel jsme to totálně zahodili do koše vlastní hloupostí v nastaveném čase.

Mluvil jste hlavně o třetím inkasovaném gólu. Viníte z něho brankáře Hrušku nebo jak se to tam seběhlo?

Díval jsem se na to hned po zápase, to nepotřebuje komentář. Nezkušené mužstvo si takovou chvíli může vybrat, ale takoví frajeři, kteří jsou u nás… Tu situaci je potřeba uhrát úplně jiným stylem a způsobem.

Ale Hruška vás příliš nepodržel. Čím si vysvětlujete, že je výborný při sólových nájezdech a pravidelně selhává při střelách zdálky, dneska hned dvakrát?

To bude asi na hlubší analýzu i s Matúšem (Kozáčik, trenér gólmanů – pozn. aut.). Necítím se být až takový odborník. Ale je potřeba to otevřít, protože inkasovat tři góly ze čtyř střel, je extrém. Zvlášť při takových očekáváních jaké na defenzivu a brankáře máme. Na druhou stranu pomoc mančaftu při prvním inkasovaném gólu byla také žalostná, téměř žádná. To je problém hlavně proto, že se to opakuje. Máme to sice zanalyzované, ale nereagujeme na to dobře. A to nás stojí body.

Dneska předvedli jeden z nejhorších výkonů i stopeři, i když Brabec dal gól po akci Kaši. V defenzivě hořeli, souhlasíte?

Nejen stopeři, ale celá obranná linie. Dvě střely na bránu a dostali jsme dva góly, museli jsme otáčet zápas. A když už se nám povedlo vyrovnat, přišel další kritický moment, kdy šel hráč soupeře sám na bránu. Jsem velmi zklamaný z obranné formace, i některých individuálních výkonů. Mrzí mě to zvlášť proto, že jsme to mohli otočit a ukázat mentalitu, kterou potřebujeme zlepšovat.

Kromě ztráty bodů, jste přišli o další zraněné hráče. Gólman Staněk chyběl a v průběhu zápasu odstoupili i Limberský a Beauguel. Víte už, jak to s nimi vypadá?

Věřím tomu, že Jindra (Staněk) bude o.k. Ta další zranění jsou čerstvá, jsou to svalové věci. Ještě Kopic potřeboval střídat, ale už jsme do toho nechtěli zasahovat. I z tohoto pohledu to byl náročný den.