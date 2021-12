„Do konce letošního roku se to určitě nestihne, protože máme v kalendáři plno,“ prohlásil sportovní manažer plzeňského klubu Jan Štochl a připomněl, že ještě 22. prosince hraje Talent doma semifinále Českého poháru s Karvinou.

V nejbližší době čekají Talent tým Plzeňského kraje dva zápasy v řadě na palubovkách soupeřů. V sobotu nastoupí od 10.30 v brněnských Maloměřicích proti poslednímu celku tabulky.

Hned v úterý pak dohrávají od 19.30 hodin 12. kolo extraligy v Novém Veselí, jemuž na úvod sezony doma podlehli 30:32. A v extralize se letos ještě střetnou doma 19. prosince od 19.30 před kamerami ČT Sport s Lovosicemi.

Teď si přeji atraktivního soupeře z ciziny, řekl kouč po postupu přes Zubří

A plzeňští házenkáři také s napětím očekávají los osmifinále EHF European Cupu, který se uskuteční v sídle mezinárodní federace ve Vídni. Podle pondělního rozdělení týmů do košů je jasné, že je čeká soupeř z Rumunska, Ruska, Norska, Běloruska, Lucemburska nebo také Karviné. Jasno bude v úterý kolem poledne.

Rozdělení do košů

Postupující do osmifinále EHF European Cupu

1. koš: TALENT TÝM PK, PAOK Soluň (Řec.), Drammen, Naerbo (oba Nor.), Potaissa Turda (Rum.), Victor Stavropol (Rus.), Suhr Aarau (Švýc.), Skövde (Švéd.).

2. koš: KARVINÁ, Focsani, Baia Mare (oba Rum.), Baekkelaget Oslo (Nor.), Krasnodar, Saratov (oba Rus.), SKA Minsk (Běl.), Handball Esch (Luc.).