Spekuluje se o Michalu Bílkovi, který už v Plzni krátce působil, nebo plzeňské legendě Pavlu Horváthovi. Oba jsou momentálně bez angažmá.

„Pro odvolání trenéra jsme se rozhodli na základě neuspokojivých výsledků, a především špatného herního projevu, s nímž jsme nebyli spokojeni delší dobu,“ vysvětlil krok vedení Adolf Šádek, generální manažer klubu.

„Po sobotním zápase jsme se situací intenzivně zabývali a po vzájemné dohodě s trenérem jsme dospěli k závěru, že se naše cesty rozejdou. Adrianu Guľovi i jeho kolegům se sluší poděkovat za práci, kterou zde za rok a půl odvedli a popřát jim vše dobré jak v osobním, tak i profesním životě,“ dodal Adolf Šádek.

Společně s Guľou končí na plzeňské lavičce i další členové realizačního týmu Marián Zimen, Ladislav Kubalík a Martin Kojnok. O osudu dalších asistentů a bývalých viktoriánů (Matůš Kozáčik a Marek Bakoš) zřejmě rozhodne nový kouč.

„Chtěl bych poděkovat celému klubu, všem lidem v něm a speciálně panu Šádkovi za to, že jsem měl možnost vést takový klub. Dělali jsme maximum, ale sám cítím, že to zatím nepřinášelo očekávané výsledky. Věřím, že je v silách Viktorky, aby nad hlavu zvedla trofej a v příští sezoně hrála evropské poháry. Zůstanu i nadále fanouškem klubu i všech hráčů, které jsem zde mohl vést,“ vzkázal Adrian Guľa.

O tom, kdo se stane novým trenérem Viktorie Plzeň a povede ji v nadcházejících ligových zápasech a pohárovém finále, bude vedení klubu nyní jednat a na začátku nového týdne oznámí veřejnosti i fanouškům.

Guľa přišel do Plzně na začátku roku 2020 jako vysněná náhrada za trenéra Pavla Vrbu, jenž odcházel na angažmá do bulharského Ludogorce Razgrad. V první sezoně dovedl viktoriány bezpečně na druhé místo v lize, jenže na podzim neuspěl v kvalifikaci o evropské poháry. Nejprve jeho tým neudržel v Alkmaaru vedení 1:0 a po vyrovnání soupeře v nastavení prohrál v prodloužení 1:3 a byl vyřazen z bojů o Ligu mistrů.

V kvalifikaci o Evropskou ligu nejprve přešel přes dánské Sonderjyske (doma 3:0), ale pak ho vyřadila Beer Ševa (venku 0:1). A tím také začaly trable trenéra Guľy, poprvé se o jeho odvolání diskutovalo v závěru roku, jenže tým to odvrátil demolicí Teplic (7:0). Teď mu hráči při domácí remíze s Příbramí (3:3) nepomohli.

Nástupce trenéra Guľy musí klub oznámit hned v úvodu týdne, protože už ve středu čeká viktoriány ligová dohrávka na Spartě proti jejich bývalému kouči Pavlu Vrbovi. V kuloárech nejčastěji padá jméno Michala Bílka, který naposledy vedl kazašskou Astanu a národní tým této země, ale od listopadu je volný. O jeho služby se zajímalo více týmu z české služby, mimo jiné Zlín nebo nováček z Hradce Králové, kde končí Zdenko Frťala. Mimochodem právě tito dva se sešli na lavičce plzeňské Viktorie v roce 2006, ale byli tady jen krátce, protože záhy zamířili do Sparty. Brzy za nimi na Letnou přestoupil i David Limberský.

Jenže ten se po roce vrátil zpátky do Plzně, aby tady byl po boku Pavla Horvátha součástí výjimečného týmu, který získal za posledních deset let pět mistrovských titulů. Zatímco Horváth už se vrhl na trenérskou dráhu, Limberský stále válí na hřišti a teď by se mohly jejich cesty opět potkat.