Stále se však zdá, že snadnější cesta do pohárové Evropy povede pro fotbalisty Viktorie Plzeň z domácího poháru, v němž budou hrát zítra doma proti Teplicím o postup do finále MOL Cupu.

„Můj názor je nekalkulovat a hrát každý zápas v maximálním nasazení a kvalitě, kterou chlapci mají,“ odrážel podobné spekulace Adrian Guľa, slovenský kouč Plzně.

Ale dobře si uvědomuje důležitost středečního pohárového zápasu, stejně jako všichni v plzeňské kabině.

„Proti Slovácku jsme potřebovali vyhrát, ale teď už myslíme na semifinále poháru. Nedívám se na minulost, jen na současnost a na brzkou budoucnost,“ doplnil 45letý trenér Viktorie.

Oba soupeři se střetli před týdnem v Teplicích, kde vyhráli viktoriáni ligové utkání šťastným gólem stopera Kaši.

Teď však kouč očekává jiný zápas, i když soupeř hraje v lize o záchranu. Nedělní bezbrankovou remízou v Brně si udržel čtyřbrankový náskok na sestupové příčky, ale už v neděli Teplice hostí Zlín.

Přesto se nedá čekat, že by pohárové semifinále vypustily. Vždyť jde o sebevědomí a zahrát si o trofej je i pro ně velké lákadlo.

„Víme, že Teplice můžou být ještě silnější. V lize proti nám neměli k dispozici Kubu Mareše i další hráče, kteří můžou naskočit,“ upozornil Guľa před semifinále MOL Cupu.

„Teplice se snaží hrát atraktivní fotbal, snaží se tvořit. Je znát práce trenéra Kučery. O to musíme být v poháru ostražitější,“ doplnil kouč plzeňské Viktorie, která má od návratu z karantény náročný program, hraje dva zápasy týdně. Navíc někteří hráči prodělali covid-19.

„Ano, je to specifická choroba, na každém to zanechá jiné stopy. Ale proti Slovácku kluci ukázali, že mají na to, aby všechno zvládli. Mám k dispozici nějaká data, vychází to velmi solidně,“ nebojí se trenér Guľa, že na mužstvo dolehne únava.

„Jsem rád, že máme stále ještě otevřené obě soutěže – ligu i pohár,“ dodal slovenský kouč plzeňské Viktorie.

Ta má na marodce dosud ještě stopera Hejdu a trojici záložníků Kayamba, Bucha a Čermák.

Středeční utkání má v Doosan areně výkop v 17 hodin.