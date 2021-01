„Chtěl jsem tady zůstat. Doufám, že Viktorce v budoucnu pomůžu,“ uvedl strakonický rodák v rozhovoru pro klubový web.

V posledním loňském zápase už dostal šanci mezi třemi tyčemi. „Musíme na sobě zamakat. Takové výsledky nejsou hodné Viktorky,“ okomentoval 9. místo po podzimní části.

Teď už je na startu zimní přípravy jako kmenový hráč plzeňského klubu.

Jindro, jak jste si užil vánoční svátky?

Byl jsem celou dobu mezi nejbližšími doma ve Strakonicích. Taková vánoční klasika – pohádky, bramborový salát. Bylo to perfektní.

Chtělo se vám potom vůbec naskočit znovu do přípravy?

Ale jo. Pauza byla krátká, takže nebylo složité do toho naskočit zpátky. Je to v naprosté pohodě. Navíc v Plzni máme skvělé podmínky, na leden bylo hřiště ve výborném stavu.

Ona bude nezvykle krátká i zimní příprava. Jak tohle vnímáte?

Když jsem působil v Anglii (dva roky v Evertonu, pozn. aut.), tam víceméně žádná zimní pauza nebyla, takže jsem na to zvyklý.

Ale v Česku to není obvyklé. Bude to stačit na přípravu?

Myslím si, že pro nás je to dobře, že už za dva týdny hrajeme ligu v Příbrami (17. ledna v 16.00 hodin). Spíš to vítáme, než že by to bylo nějaké minus.

Pro vás je to přece jen něco nového, protože už jdete do přípravy jako kmenový hráč Viktorie Plzeň…

Za to jsem hodně rád. Usiloval jsem o to, abych tady mohl zůstat. Byl to můj cíl. Doufám, že Viktorce v budoucnu pomůžu k lepším výsledkům.