„Doufám, že to budou vítězné dresy, na hřišti pro to uděláme maximum,“ slíbil kapitán za kabinu.

Vznikly na základě první společné fotografie Viktorie Plzeň z roku 1911, hráči současného týmu se měli zahrát na tehdejší aktéry prvního oficiálního utkání klubu. „Focení bylo příjemné, moc jsem si to užil,“ dodal Lukáš Hejda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.