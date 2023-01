To přineslo klubu nejen potřebnou finanční injekci do prázdné pokladny, ale také věhlas a slávu. I když zápasy se světovými giganty – Barcelonou, Bayernem Mnichov i milánským Interem nepřinesly žádný bodový zisk, pro hráče to byla cenná zkušenost, kterou snad zužitkují v následujících letech. Ideálně už teď, kdy přezimují na čele tabulky FORTUNA:LIGY s náskokem dvou bodů před Slavií.

„Trochu mě mrzí závěr podzimu, kdy jsme zbytečně ztratili body. Ale celkově musíme být spokojení,“ říkal plzeňský trenér Michal Bílek.

Žádná vzletná slova o titulu ani teď od viktoriánů neuslyšíte. Podobný hlas jde i z hráčské kabiny. „Chceme jít zápas od zápasu, vyhrávat a bavit lidi. Pokud to bude bavit fanoušky, tak budeme moc rádi, to je asi to hlavní, na co hledíme směrem ke zbytku ročníku,“ řekl za všechny bek Milan Havel.

Zdroj: Youtube

Ale pro zopakování úspěchu se dělá v Plzni maximum, generální manažer Adolf Šádek byl na přestupovém trhu opět tradičně rychlý. Už před Vánoci ohlásil na setkání s fanoušky příchod dvou ofenzivních posil – reprezentanta Matěje Vydry i Romana Květa, za něhož jde do Bohemians 1905 jiný záložník Aleš Čermák.

„Nechtěli jsme dělat výrazné změny, protože když se uzdraví všichni hráči, kádr máme široký. Naskytla se však možnost získat Romana Květa a Matěje Vydru. Jsem rád, že jsou tady, oba mají svoji kvalitu. Vylepší náš kádr,“ okomentoval zimní změny kouč Viktorie.

A teď je před ním nová výzva. I když se plzeňská Viktoria pyšní už šesti mistrovskými tituly, obhajoba se jí zatím podařila jen v sezoně 2016, kdy zopakovala triumf z roku 2015.

VIDEO: Přeřeky a srandičky, aneb (ne)povedené záběry ze Škodovky a Viktorky

Ale trenér u toho byl pokaždé jiný, nejprve Miroslav Koubek, kterého pak nahradil Karel Krejčí. I on se však musel po sezoně poroučet, navzdory tomu, že českou ligu vyhrál s předstihem.

Michal Bílek teď může být prvním koučem, který s Plzní titul obhájí. Ano, legendární Pavel Vrba dovedl viktoriány na vrchol celkem třikrát, ale vždy to bylo s časovou prodlevou (2011, 2013, 2018).

Rozehráno je vše skvěle, ale rozhodovat se bude až na jaře. Po třiceti kolech čeká na fotbalisty ve FORTUNA:LIZE opět zrádná nadstavba šesti nejlepších celků. Právě v ní loni Plzeňští přeskočili svého soka z pražského Edenu.

Letos jsou role zatím obrácené, navíc v závěsu číhá po úspěchu lačnící Sparta, která v zimě loví především v zahraničí. Fotbalový fanoušek v Česku se má nač těšit.

Zdroj: Youtube

Boj o mistrovský titul slibuje dlouho nevídanou zápletku. Kdo zvedne na konci května nad hlavu pohár pro vítěze?

Nastává v Plzni zlatá doba trenéra Michala Bílka?

Pro Viktorii však přichází klíčová fáze možná už teď, když fotbalisté teprve ladí formu na jarní část sezony.

Napodruhé se hledá nový majitel či movitý investor.

A pokud se jednání do léta neuzavřou, bude potřeba zase postoupit do pohárové Evropy…

Zimní příprava

19. prosince, Luční ul.: začátek společné přípravy, 4. ledna, 15.00, Luční ul.: Viktoria Plzeň – SK Petřín, 7. ledna, 10.30, Luční ul.: Viktoria Plzeň – Pardubice, 11. až 21. ledna, Španělsko: soustředění v Benidormu, včetně tří přípravných zápasů, soupeři jsou v jednání, 28. 1., 15.00, Doosan Arena, start jarní části FORTUNA:LIGY: Viktoria Plzeň – Hradec Králové.