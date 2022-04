Lístky na nedělní utkání jsou stále ještě v prodeji. „Jdeme do finále,“ prohlásil v předzápasovém rozhovoru Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka.

„Hráli jsme o to, abychom si vytvořili dobrou pozici pro nadstavbu, to se nám povedlo. Teď záleží, jak zvládneme posledních pět zápasů, máme to dobře rozehrané,“ pokračoval asistent Viktorie.

Prvním soupeřem v nadstavbě o titul bude Slovácko, které už viktoriáni v této sezoně dvakrát porazili. Vždy to bylo 2:1. Ale to už je teď zapomenuto, v neděli odpoledne čeká oba celky nový zápas. „Ale můžeme se zpětně podívat na průběh vzájemných zápasů a vyhodnotit si, v čem se nám dařilo méně či více,“ popisoval Pavel Horváth a připomněl kvality soupeře, který je v tabulce čtvrtý, třináct bodů za Plzní.

„Slovácko hraje dobře, i proto je ve finálové skupině a hraje o poháry. Zaslouží si velkou pozornost,“ upozornil bývalý vynikající fotbalista, který v pátek oslavil 47. narozeniny. A vítězství nad Slováckem by samozřejmě bylo tím nejlepším dárkem.

„Věříme, že se zase dobře připravíme a povede se nám Slovácko porazit i potřetí,“ doplnil Pavel Horváth.

Chybět budou dlouhodobě zranění Kaša s Pachlopníkem, naopak po trestu se může vrátit Řezník. Stejně je na tom Sadílek ze Slovácka a chytat může Nguyen, který minule s Libercem stál kvůli dohodě klubů.

