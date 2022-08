Už jen tři hráči z kádru plzeňské Viktorie si pamatují šest let starý výjezd do ázerbájdžánského Baku. I tehdy šlo proti týmu FK Karabach o kvalifikaci v Lize mistrů. A postup vystřelil Michael Krmenčík po centru Jana Kopice, který do odvetného utkání naskočil jako střídající hráč za Jana Kovaříka. A pět minut před koncem posadil gólový centr na hlavu spoluhráče.

„Zrovna nedávno jsem se díval na sestřih. Měli jsme tehdy štěstí,“ usmál se dvaatřicetiletý fotbalista v rozhovoru pro Deník před další cestou ke Kaspickému moři.

Kromě Jana Kopice u toho v létě 2016 byli ještě zadáci Lukáš Hejda a Radim Řezník, který je teď zraněný.

Jinak by měl být plzeňský tým na poslední výpravě v boji o evropské poháry kompletní. Viktoria si už postupem přes moldavský Šeriff Tiraspol zajistila skupinu Evropské ligy, ale dál sní o prestižnější Lize mistrů.

První bitva v Baku, která začne na stadionu Tofika Bahramova ve středu od 18.45, už leccos napoví. Odveta se hraje v plzeňské Doosan Areně v úterý 23. srpna od 21 hodin.

Honzo, co se vám jako první vybavilo, když vám teď Karabach vylosovali jako soupeře na cestě do Ligy mistrů?

Hlavně odveta na jejich hřišti, doma jsme hráli 0:0. Tam jsme prohrávali 0:1, soupeř neproměňoval šance a nám se povedlo pět minut před koncem vyrovnat. Měli jsme štěstí, že tenkrát ještě platil vstřelený gól venku víc…

A právě vy jste nahrával Michaelu Krmenčíkovi. Vybavíte si ještě tu akci?

Krátce po losu jsem hledal sestřih toho zápasu na internetu, abych si to oživil. (úsměv) Měli jsme tam opravdu štěstí, soupeř další šance zahodil a já pak z levé strany odcentroval do vápna a byl z toho postupový gól.

Z tehdejšího kádru Plzně jste zůstal už jen vy, Hejda a Řezník. Vybavíte si někoho od soupeře, kdo je v týmu i nyní?

Pamatuju si Richarda Almeidu, střední záložník, takový plešatý kluk. Teď už spíš jenom střídá, ale pořád to má v noze. Jinak si nikoho nevybavuji, ale prý tam jsou i další. (obránci Medveděv a Husejnov, záložník Garajev)

Dá se ta šest let stará zkušenost nějak využít?

Myslím, že Karabach bude hrát hodně podobně jako tehdy. Mají stejné typy hráčů, menší, technické fotbalisty, kteří jsou silní jeden na jednoho. Za mě je to výborné mužstvo, vyřadili snadno polského mistra Lech Poznaň, pak i Ferencvaros Budapešť. Bude to ohromně těžký dvojzápas, těžko bych hledal favorita.

Ale základní skupina Ligy mistrů je blízko, zbývá přejít přes posledního soka…

Jo, možná už nás někteří v ní vidí, ale já to tak nemám. Teď nás čeká nejtěžší krok, to je bez debat. Helsinky ani Tiraspol se výkonnostně nemůžou s Karabachem rovnat. Ale my se o postup porveme, uděláme pro to všechno.

Jste otřískaní předchozími pohárovými bitvami, pomůže to?

V Plzni se teď tvoří nové jádro mužstva, těch pohárových zkušeností jako tým zase tolik nemáme. Ale na druhou stranu už jsme delší dobu pohromadě, herní systém máme celkem zmáknutý. A já věřím, že i díky tomu bychom mohli přejít i přes Karabach.

Je tohle vaše největší deviza?

Dá se říct, že jo. Vytvořila se velmi silná osa týmu, Stáňa v bráně, Hejdis na stoperu, Havlis na beku, Kalvi s Buchičem v záloze… A když se k tomu přidáme my ostatní, šlape to. Ale na druhou stranu od léta přišlo už třináct nových hráčů, musí si to trochu sednout. Je nás opravdu hodně, to je prakticky celý nový mančaft.

Co na to mohutné posilování, které pokračuje i v rozehrané sezoně, říkáte?

Skupinu v Evropě máme jistou, do toho liga, zápasů bude hodně. A my chceme být úspěšní na obou frontách, je potřeba rozložit síly, mít široký kádr.

Zatím ale hraje spíš sestava z úspěšné minulé sezony…

Chce to čas. Jasně, že i ti ostatní se do toho dostanou. Ale ono se nejde chytnout hned, ještě úplně přesně nevíme, co od nich čekat. Věřím však, že to bude dobré, abychom byli i nadále úspěšní.

Mezi novými tvářemi je i váš kamarád Jan Kliment. Jste rád, že jste se sešli v jednom týmu?

Jasně, že jsem rád, že je tady, chytil se dobře, dává góly.

Čekal jste, že tak rychle zapadne do sestavy?

Takhle úplně to asi nečekal ani on sám. Ale věřil jsem mu.

I vy jste se musel pod koučem Bílkem proměnit, souhlasíte?

Trenér nastolil trochu jiný systém, hodně dbá na defenzivu, každý brání svého hráče. Ale ono je to jednoduché, buď se tomu přizpůsobíte nebo nebudete hrát.

Vy jste ale spíš ofenzivněji laděný, bylo to pro vás složité?

Nebylo, vůbec ne. Nám ten styl sedl, přináší výsledky, získali jsme titul a postupujeme v Evropě. To se potom snáz bere za své. Kdyby nic nevycházelo, zapochybujete, ale když jsou výsledky, proč takhle nehrát. To bychom byli sami proti sobě.

Na cestu do Karabachu jste se naladili výhrou 2:1 na hřišti Hradce Králové, ale byl to boj, že?

S Hradcem to bývá vždycky složité a opět se to potvrdilo, naše vítězství se nerodilo lehce.

Potvrdilo se i to, že je složité přepínat z bojů o Evropu na českou ligu?

Doma jsme měli dvakrát třikrát vyprodaný stadion a přijedete ven, kde je patnáct set lidí. Atmosféra kolem zápasu je úplně jiná a přeorientovat se není jednoduché. Ale nejde jen o to…

Každý soupeř se chce na mistra vytáhnout, že?

Takové zápasy jsou pro ně jedním z vrcholů sezony, motivace soupeře je velká, jede na doraz, Ale bereme tři důležité body.

Viktoria vs. Karabach

Plzeňská Viktoria a ázerbájdžánský FK Karabach už se v bojích o Ligu mistrů jednou střetli, ale před šesti lety bylo pořadí zápasů opačné. Po bezbrankové remíze bez větších šancí v domácí Doosan Areně rozhodl v odvetě o postupu vyrovnávací gól Michaela Krmenčíka na 1:1 pět minut před koncem. Ale v play-off potom viktoriáni nestačili na bulharský Ludogorec Razgrad a hráli „jen“ skupinu Evropské ligy.



Na plzeňské lavičce byl tehdy trenér Roman Pivarník, to současný asistent naskočil v Baku na posledních deset minut, celý zápas odchytal nynější kouč gólmanů Matúš Kozáčik a v základu byl i sportovní manažer Daniel Kolář.



Oba soupeři se pak střetli ještě jednou, v červenci 2019 na soustředění v rakouských Alpách. Karabach vedl po dvou gólem Emreli 2:0, ale Plzeň vyrovnala brankami Janoška a Mihálika.