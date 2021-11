"Bod je málo, jsme zklamaní. Olomouc nás zlobila, ve druhé půli jsme ji sice zatlačili, ale žádnou šanci jsme neproměnili," říkal plzeňský kouč Michal Bílek.

"Pro nás je remíza úspěch, protože Plzeň doma ještě neztratila. Je to podložené velkou prací a ochotou," kontroval jeho olomoucký protějšek Václav Jílek.

Olomouc začala v Plzni odvážně, první její šanci sice ještě zastavil zdvižený praporek pomezního, ale ani to nebylo dostatečné varování pro nově sestavenou defenzivní čtveřici Viktorie. V osmé minutě hlavičkoval v jasné šanci vedle Zifčák, tečovanou ránu Daňka pak ukryl v rukavicích gólman Staněk.

Domácí fotbalisté předvedli ve 27. minutě parádní akci, ale skončila bez gólového efektu. Sýkorův centr vracel Beauguel před branku na Šulce, jenž posunul do ještě lepší pozice Čermákovi, jenže ten z malého vápna nedokázal svojí slabší pravou nohou poslat míč za brankáře Olomouce. Další pěknou kombinaci viktoriánů zakončil stoper Hejda střelou nad.

Ve 36. minutě pak propadl Kopicův centr zprava až k Sýkorovi na druhé straně, ale i on branku minul. Vzápětí pálil z 18 metrů Bucha, gólman Macík vyškrábl konečky prstů. Další důležitý moment zápasu přišel v poslední minutě první půle, kdy se po chybě olomoucké defenzivy Kopic řítil sám na Hubníka, který ho podrazil a viděl červenou kartu.

Někdejšímu kapitánovi Viktorie tak návrat do Plzně pořádně zhořkl. Do kabin ho sice vyprovázel skandovaný potlesk, ale řízný stoper si ho v téhle situaci nemohl užít. Nehnul ani brvou a zmizel v tunelu.

"Kopi dobře vystihl naši rozehrávku a já ho musel fauloval. Byla to jasná červená," říkal Roman Hubník po zápase. "V kabině jsem se snažil kluky povzbudit, i když jsem byl naštvaný, že jsem je oslabil. Měl jsem tu situaci vyřešit lépe," doplnil olomoucký stoper, kterého potěšilo přijetí plzeňskými fanoušky.

"Já se sem budu do Plzně vždycky rád varcet, panovala tady příjemná rodinná atmosféra," vzkázal ještě Roman Hubník.

Do druhého poločasu poslal domácí trenér Michal Bílek k Beauguelovi na hrot druhého útočníka Chorého. A olomoucký odchovanec v dresu Viktorie se hned hnal do šestnáctky, neustál však souboj s Jemelkou.

Po deseti minutách byl ale počet hráčů na hřišti vyrovnaný, domácí stoper Kaša viděl v krátkém sledu dvě žluté karty a i on musel předčasně do sprchy. Do šance se pak dostal Sýkora, jenže Macík jeho pokus pravačkou vykopl.

V 63. minutě hlavičkoval Beauguel do tyče, do Chorého dorážky včas skočil olomoucký stoper Jemelka. Pak chyboval jeho plzeňský protějšek Hejda, ale Zifčáka ještě stihl dohonit, a i když jeho zákrok kontroloval VAR, penalta se nekopala. Na druhé straně ránu Buchy v 76. gólman Olomouce jen vyrazil před sebe, ale před dorážkou uklidila obrana míč pryč.

V závěru pak mohli dokonce strhnout vedení na svoji stranu hosté, Zahradníček ale gólmana Staňka nepropálil.

Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Ginzel – Nádvorník, Antoníček. ŽK: Kaša, Kalvach, Beauguel – Macík. ČK: Kaša (58.) - Hubník (45.). Diváků: 5015.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Hejda, Sýkora – Bucha, Kalvach – Kopic (73. Kayamba), Čermák (79. Janošek), Šulc (46. Chorý) – Beauguel. Olomouc: Macík – Hála (68. Poulolo), Beneš, Hubník, Jemelka, Zmrzlý (90. Vepřek) – Sedlák, Spáčil, Daněk (83. Šíp) – Růsek (68. Zahradníček), Zifčák.