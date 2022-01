Dříve sázel góly za Klatovy, teď zahájil přípravu s áčkem Českých Budějovic

Není to tak dávno, co fotbalista Daniel Hais udivoval svými výkony a hlavně neuvěřitelným gólovým apetitem v dresu divizního dorostu SK Klatovy 1898. Kanonýr nasázel během osmi minut čtyři branky. Famózní Hais exceloval při další klatovské výhře. To jsou jen dva vybrané titulky článků, které jste si mohli v Klatovském deníku přečíst v době, kdy ještě talentovaný snajpr oblékal pošumavské barvy.

Českobudějovičtí fotbalisté se sešli k prvnímu tréninku, aby zahájili zimní přípravu na jarní část elitní soutěže. Na snímku Daniel Hais. | Foto: Jan Škrle

V roce 2019 ale dnes již osmnáctiletý útočník zamířil do Českých Budějovic, kde dostal možnost zahrát si nejpopulárnější sport světa na vyšší mládežnické úrovni v místní Akademii. A teď poprvé nakoukl do prvoligového áčka, které vede oblíbený hlavní trenér David Horejš. S Dynamem Hais totiž v pondělí zahájil zimní přípravu na druhou polovinu sezony FORTUNA:LIGY. Fotbalista Daniel Hais.Zdroj: facebook Daniela Haise Společně s ním se o místo v sestavě poperou i jeho dorostenečtí kolegové David Krch s Janem Brabcem, kteří dostali stejnou šanci jako ex-klatovský fenomén, jenž v sezoně 2018/2019 nastřílel v České divizi dorostu třiatřicet branek a čtyřikrát se trefil také v zápasech fotbalistů do 19 let, kam si ho trenér Klatov Martin Lepeška půjčoval z nižší věkové kategorie. Klatovští páťáci postoupili společně s Kometou Brno do finále Mini Winter Cupu „Svým výkonem potvrdil, že je to na tuhle kategorii nadstandardní hráč. Pomalu si ho budeme stahovat k nám, do staršího dorostu, kde bude dostávat více prostoru,“ řekl trenér Lepeška po téměř tři roky starém zápase s Rakovníkem (6:1), kde Hais za starší dorost klatovského družstva nasázel v rozmezí osmi minut čtyři góly. A to na trávník vyběhl až po hodině hry. K celkovému počtu 37 branek mu tehdy stačilo pouhých 32 zápasů (22x nastoupil za výběr sedmnáctky, 10x pak ve starším dorostu, kde odehrál celkem 755 minut). Zdroj: Youtube Chytne Hais skvělou příležitost za pačesy? „Všichni kluci (Hais, Brabec, Krch) jsou posledním rokem v dorostu a my věříme, že svůj potenciál u nás budou dále rozvíjet," komentoval zařazení tří mladíků do kádru českobudějovický trenér David Horejš. Poprvé se Hais bude moci naplno ukázat ve středu 12. ledna, kdy České Budějovice odehrají první přípravný zápas. Na tamní Složiště přijede Táborsko, po podzimu devátý tým FORTUNA NÁRODNÍ:LIGY. Jsem šťastný, že jsem zpátky, svěřil se David Michel po návratu do Dingolfingu