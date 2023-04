Fotbalisté plzeňské Viktorie chtějí před domácím publikem dát zapomenout na předchozí nezdary. Už čtyři zápasy čekají na plný bodový zisk.

Luděk Pernica přišel do Plzně právě z Jablonce, teď diriguje hru Viktorie. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Už je to tak trochu obehraná písnička, ale po čtyřech zápasech bez vítězství chtějí fotbalisté Viktorie Plzeň konečně brát všechny tři body. Hrají doma, v sobotu od 19 hodin hostí Jablonec. „Všichni mají jasná očekávání, naši fanoušci, klub, my trenéři – a to, že bychom měli zvítězit,“ prohlásil jasně Marek Bakoš, jeden z asistentů trenéra Michala Bílka.

„Celý týden na tom pracujeme, dáváme dohromady sestavu, jednotlivé posty, chystáme se na soupeře,“ doplnil bývalý vynikající útočník. Ale je jisté, že kromě vykartovaného kapitána Hejdy budou chybět i ofenzivní opory Kopic s Klimentem, málo pravděpodobný je i start Chorého, jenž minule v Mladé Boleslavi kvůli zranění kolena střídal už v první půli.

„O sestavě se rozhodneme na poslední chvíli. Nejen podle zdravotního stavu, ale i podle aktuální formy,“ doplnil Bakoš s tím, že o velikonočním víkendu doufá i ve velkou diváckou podporu.

Vydra se poprvé trefil za Plzeň, ale radost z toho po porážce neměl

„Věřím, že přijde dost lidí a podpoří nás v nelehké situaci. Moc dobře víme, že jsme nějakou dobu nevyhráli a první domácí zápas v dubnu to chceme změnit,“ dodal Marek Bakoš s jasnou vizí.

Jablonec má ale za sebou skvělou sérii čtyř vítězství, kterou doplnila remíza ve středeční dohrávce se Slováckem, po níž ztrácí na sedmém místě už jen tři body na elitní šestku zaručující boj o titul. A bez šance se necítí být ani v Plzni, i když na jejím hřišti sedm z posledních osmi zápasů prohrál. „Viktoriáni se dostali do výsledkové krize. Ale pořád mají hráče, kteří mají velkou kvalitu,“ prohlásil jablonecký kouč David Horejš.