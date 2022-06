„V Pardubicích jsem měl možnost poprvé nakouknout do nejvyšší soutěže a byla to pro mě ta nejlepší zkušenost. Mým snem ale vždy bylo obléknout na sebe viktoriánský dres v ostrém zápase áčka a jsem hrozně rád, že mám nyní šanci o to zabojovat,“ uvedl krátce po podpisu tříleté smlouvy Filip Čihák. Už ve středu se zapojí s mistrovským týmem do letní přípravy.