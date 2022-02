Nastoupil jsem asi po dvou a půl měsících. Začátek nebyl jednoduchý, nečekal jsem, že to bude až tak těžké, vrátit se do zápasového rytmu. Postupem času jsem nabral kondici a sebevědomí. Na konci podzimu už jsem se cítil na standardu toho, co se ode mě očekává.

Ale nebylo by už načase zase vstřelit nějakou branku?

(úsměv) Jo, to si říkám. Samozřejmě by bylo fajn, kdybych se zase trefil. Už je to nějakou dobu… Ale pokud vyhráváme a přispívám k tomu i svým výkonem, tak i to je pro mě dobré. Že nedávám góly, tolik nevadí.

Může to být dáno i stylem, kterým hrajete pod trenérem Michalem Bílkem? Že se nedostáváte tolik ke střelbě?

Je to možné, pořád jsem přece jen defenzivní záložník. Nejsem tolik vepředu, hodně gólů dáváme ze standardek nebo brejků, do takových situací se nedostanu.

Nutí vás trenéři k tomu, abyste častěji střílel?

K tomu tlačí všechny hráče ze středu pole, nejen mě. Na tréninku to pilujeme. Věřím, že i mně to tam brzy spadne.

Navenek působí Michal Bílek jako klidný kouč, jaký je v kabině?

Je to zkušený trenér, bývá poměrně klidný. A hlavně odhadne, kdy na nás má přitvrdit a kdy ne. Je to důležité, dodá nám klid a sílu.

V poslední době došlo k pohybu v hráčském kádru. Co říkáte na nové tváře?

Holas (Holík) už o víkendu nastoupil, odehrál slušný zápas. Věřím, že i Eduardo (Santos) nám pomůže. Trusa je mladý, šikovný útočník. Ale asi bude potřebovat delší čas na aklimatizaci. Jo to jiný typ útočníka, než máme (Chorý, Beauguel).

Teď v sobotu proti Pardubicím už konečně může přijít víc než tisícovka diváků. Co na to říkáte?

Já se těším moc, hned to bude o něčem jiném. Tisíc lidí je na tak velký stadion pořád málo. A my budeme chtít pro fanoušky zahrát dobrý zápas s vítězným koncem.

Jaký jsou Pardubice podle vás soupeř?

Hodně nepříjemný, pamatuju si to z podzimního zápasu v Ďolíčku. Mají dobře organizovanou defenzivu a šikovné hráče nahoře, takže budeme muset dobře bránit, abychom se pak mohli vepředu prosadit my.

Právě, často vyhráváte na jeden dva góly. Co udělat jinak, abyste se tentokrát nemuseli strachovat o výhru až do konce?

Samozřejmě že bychom chtěli zápasy dohrávat ve větším klidu. Ale základ je udržet vzadu nulu. Věříme, že gól vždycky dáme. Je jasné, že bychom se měli víc tlačit do zakončení, být aktivnější a dát pak i více gólů.

Aby se pak nestalo to, co na Spartě, která vyrovnala v nastaveném čase. Jak dlouho jste ten zápas vstřebával?

Ta ztráta nás všechny hodně mrzela. Ale to už bylo, nevracíme se k tomu. I když je to velká škoda, že jsme tam nevyhráli. Soustředíme se na další zápasy.

V Budějovicích jste pak zase vedli o gól a v nastaveném čase přišel roh a po něm velká šance domácích. Jak vám bylo po těle?

Trošku jsem si na Spartu vzpomněl. Ono když je takový stav a přijde v závěru standardka soupeře, vždycky si vytvoří tlak. Naštěstí jsme to odbránili, Jindra (Staněk) předvedl skvělý zákrok.

A dál také zůstáváte v boji o titul. Myslíte, že už je to jen o vás a pražských S, nebo ještě počítáte i se Slováckem a Baníkem Ostrava?

Pořád je před námi dost zápasů, mezera není velká. Ale momentálně jsou ty tři zmíněné celky odskočené.

Co bude klíčové pro to, abyste ze souboje vyšli nejlépe právě vy?

(usměje se) Střádat body, vyhrávat zápasy. Hlavně je třeba zvládnout utkání s přímými konkurenty.

Je pro vás tlak snesitelnější, že jste v Plzni zvyklí hrát o tituly z předchozích let… Nepřipouštíte si tlak tolik?

Takhle my to nevnímáme, o titulu se nebavíme. Naše cíle jsou pořád stejné, chceme vyhrávat zápasy a uvidíme, na co to bude stačit.

Je to i proto, že více jsou stále ještě do role aspirantů na titul pasovány Sparta a Slavia?

Po té předchozí sezoně, která se nám nepovedla, to ani jinak být nemohlo. Jsem rád, že máme sílu a pořád můžeme hrát o první místo.

Co jste si říkal po minulé sezoně vy osobně? Čekal jste, že vyskočíte zpátky na úplnou špičku ligy?

Minulá sezona byla pro nás zklamání. Ale věřil jsem, že jsme schopní hrát o nejvyšší příčky, a teď se to potvrzuje.