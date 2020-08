Ta nakonec zdolala v pátek večer houževnatého soka z Opavy 3:1 i dalšími dvě góly střídajících hráčů (Beauguel a Ba Loua) ve druhém poločase.

Ale na začátku všeho byl sympatický mladíček Pavel Bucha, který si vzal v poslední minutě prvního dějství po faulu na Kovaříka míč a penaltu chladnokrevně proměnil. Přitom viktoriáni nebyli v té chvíli v komfortní situaci, chvilku předtím inkasovali a jednu penaltu už zahodili. To když Čermák po vyhrané střižbě (kámen – nůžky papír) s Buchou v 35. minutě napálil míč jen do břevna.

„Na penaltu je nás určeno více, asi čtyři. Už jsme to tak měli včera na tréninku, to jsem vyhrál já. Dnes jsem dal to samé (papír) a Aleš si na to vzpomněl a nůžkami mě porazil,“ mohl se po zápase usmívat 22letý záložník plzeňské Viktorie.

Na druhý pokutový kop už se Aleši Čermákovi nechtělo?

Bavili jsme se o tom. Říkal mi, že si ji klidně vezme znova a zkusí to napravit. Ale já odpověděl, že je řada na mě. (úsměv)

Při penaltě byl navíc vyloučen opavský stoper Hrabina a vy jste ve druhé půli hráli přesilovku. Měnili se nějak pokyny?

Ne. Trenér nás spíš nabádal, abychom zvýšili tempo. Měli jsme hrát pořád stejně. Ale tím, jak měla Opava o hráče méně, tak se nám samozřejmě hrálo lépe. Otvíraly se tam prostory, měli jsme víc času.

Tři body s Opavou se počítají, ale nebyl to snadný zápas. Souhlasíte?

Nebylo to vůbec jednoduché, hlavně v první prvním poločase nás Opava hodně trápila. Byli dobře připravení. Měli jsme pak co dělat, abychom to otočili. Ale teď se cítím výborně, protože jsme vyhráli a já jsem dal gól. Start do ligy byl pro nás důležitý, jsem rád, že se nám povedl.

Jste rád, že už znovu vypukly soutěžní boje? Zvlášť po těch událostech kolem koronaviru v poslední době…

Jasně, už jsme se všichni těšili až zase budeme hrát. Jsme rádi, že se všechno znova rozjelo

Vstup do domácí soutěže už máte, ale teď vás ve středu čeká 2. předkolo Ligy mistrů v nizozemském Alkmaaru. Co k tomu říct?

Všichni v klubu se na to těší, nejen my hráči. Teď už jsme myšlenkami nastavení na středu, od této chvíle se chystáme na Alkmaar.