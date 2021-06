Na závěr FORTUNA:LIGY vyhrál se svými svěřenci 3:1 na hřišti sestupující Opavy a Viktoria udržela pátou příčku tabulky, která jako poslední zaručuje účast v letních bojích o evropské poháry.

„V prvním poločase jsme dali tři branky, měli jsme zápas pod kontrolou. Splnili jsme cíl, pro který jsme si sem jeli,“ mohl si po vítězství v Opavě oddechnout 56letý plzeňský kouč Michal Bílek.

O vítězství jeho týmu na hřišti sestupující Opavy nebylo od začátku pochyb. První gól vstřelil Čermák už po třinácti minutách, druhý gól přidal ve 34. minutě Bucha.

Chvilku na to sice Nešický po dalším z kiksů kapitána Brabce snížil, ale ještě do poločasu vrátil Havel dvoubrankové vedení na stranu Plzně. Druhá půle už jen jako by se dohrávala z povinnosti.

Viktoriáni si podvanácté v řadě zahrají v létě kvalifikaci o některý z evropských pohárů, i když tentokrát půjde až o ten třetí v pořadí – novou Konferenční ligu…

Alespoň částečně tak zachránili zpackanou sezonu, konečná pátá příčka je nejhorší od roku 2010.

Však také trenér Bílek po utkání v Opavě přiznal, že mu po nástupu do Plzně a dvou porážkách na Spartě (1:3) a s Pardubicemi nebylo dobře po těle.

„Když přijde nový trenér, tak se čeká, že alespoň krátkodobé výsledky přijdou. A my prohráli na Spartě a v Pardubicích, to bylo hodně nepříjemné,“ připustil Bílek.

A před ním bylo finále českého poháru se Slavií, v němž jeho tým také neuspěl. Po vyloučení Havla doma prohrál 0:1, ale výkon byl podstatně lepší než předchozích zápasech a zřejmě to byl nakonec také odrazový můstek pro nový realizační tým, v němž byl vedle Bílka i asistent Pavel Horváth.

„V posledních zápasech jsme ale udělali velký pokrok. Zvedli jsme se,“ potěšilo hlavního kouče plzeňské Viktorie.

I tak se dá čekat, že ho čeká v krátké pauze hodně práce. Už na 21. června svolal svůj tým znovu k přípravě. „Někteří hráči odejdou, jiní se vrací z hostování. Budeme chtít kádr trochu oživit,“ potvrdil Bílek, že u toho ani zdaleka nemusí být všichni hráči stávajícího kádru.

Konkrétní být nechtěl. „O všem budeme jednat v nejbližších dnech,“ naznačil pouze nový kouč Viktorie.

Jisté je, že smlouva končí jen Tomáši Hořavovi s Davidem Limberským. A prvně jmenovaný v Plzni určitě pokračovat nebude, chystá návrat na Hanou.

Naopak klubovou ikonu Davida Limberského čeká po návratu z dovolené jednání s vedením klubu. Minimálně ještě jednu sezonu by si určitě rád střihl. Tu letošní sice nedohrál kvůli svalovému zranění, ale předtím opakovaně dokazoval, že má týmu pořád ještě co dát.

Pravda, právě jemu by asi příliš nesvědčil systém hry se třemi stopery, ale trenér Bílek už v Opavě potvrdil, že na něm nemusí lpět.

„Uvidíme, jak budeme hrát příští sezonu. I kvůli kartám jsme se teď vrátili na širší obranný systém. V přípravě to zkusíme i na tři stopery a pak rozhodneme, jak budeme hrát. Chtěl bych, abychom zvládali oba systémy a hráči věděli, co po nich chci. A aby to uměli hrát,“ naznačil kouč Plzně.

Velký třesk v hráčském kádru se podle něho čekat nedá. „Kádr je tady dobrý, potřebuje jen trochu oživit,“ zopakoval Michal Bílek.

I když se spekuluje o možných odchodech Kovaříka, Brabce, Ondráška či Kalvacha. Nic jistého není.