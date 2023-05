Oznámení plzeňské Viktorie, v němž potvrdilo očekávaný konec trenéra Michala Bílka, jenž u týmu po sezoně skončí, okamžitě rozjelo spekulace, kdo přijde místo něho… Martin Svědík, Vítězslav Lavička, Jaroslav Veselý či dokonce zahraniční trenér?

Jako o kandidátech na lavičku plzeňské Viktorie se nejčastěji objevují Martin Svědík, Jaroslav Veselý a Vítězslav Lavička. | Foto: Koláž Deník

Martin Svědík

Nejčastěji se v kuloárech skloňuje jméno Martina Svědíka, současného kouče 1. FC Slovácko, které v sobotu v Plzni remizovalo 2:2. Stále tak ještě v letošním ročníku FORTUNA:LIGY bojuje o čtvrté místo zaručující účast v kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu. Tedy stejné soutěži jakou nejspíš bude hrát i plzeňská Viktoria.

Této variantě nahrává i fakt, že vedení západočeského klubu chce oznámit jméno nového kouče až po sezoně, kterou dokončí na lavičce Michal Bílek. Jenže má to jeden háček, Martin Svědík má ve Slovácku smlouvu až do roku 2025, ale je v ní výstupní klauzule (cca 10 milionů korun), při jejíž aktivaci je okamžitě volný.

Jaroslav Veselý

Platnou smlouvu má i další z adeptů Jaroslav Veselý, který se pražským Bohemians 1905 upsal až do konce sezony 2023/2024. Z klubu bojujícího záchranu v nejvyšší soutěži vybudoval štiku, která čeří vody na špičce tabulky. Právě klokani hájí čtvrtou příčku před dotírajícím Slováckem.

I tady je zřejmě klíčové, jak dopadnou.

Jen tak mimochodem viktoriáni hrají poslední ligový zápas doma 23. května právě s Bohemians 1905 a je plánována velkolepá rozlučka s trenérem Michalem Bílkem, jenž loni dovedl Plzeň po čtyřech letech k titulu i do Ligy mistrů. Že by tomto utkání došlo na symbolické střídání stráží na trenérské lavičce? Teď ale hodně předbíháme.

Vítězslav Lavička

Volný je naopak Vítězslav Lavička, který nedávno odmítl nabídku Hradce Králové. Logicky by se tedy nabízelo, že míří výš. K Plzni má vztah, pochází z nedalekých Plas a do světa velkého fotbalu se vydal právě z tehdejší Škodovky.

„Také jsem si to o sobě přečetl,“ reagoval v nedávném rozhovoru pro Deník Vítězslav Lavička na otázku, jestli ví o zájmu plzeňské Viktorie. „Mohu ale říci, že žádnou oficiální nabídku od Viktorie jsem neobdržel. Proběhlo jen takové oťukávání přes lidi, kteří mají blízko k vedení klubu,“ doplnil.

Jenže od té doby už zase nějaký čas utekl a je dost možné, že jednání pokročila.

Zahraniční kouč

Podle informací Deníku generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek i v případě Martina Svědíka zatím jen sondoval situaci. On totiž souběžně s tím stále hledá pro Viktorii i nového majitele nebo movitého investora. Už dříve se vyjádřil, že do června by mělo být jasno. A i když prosakují zatím jen kusé informace, zdá se, že to bude mít výrazný vliv i na volbu nového kouče. Může to být zahraniční investor, který si přivede svého trenéra. I taková zvěst už Plzmí šla.

Nebo vidíte ještě nějakou jinou možnost?