Důvodem je uvolnění opatření kvůli koronaviru, které navrátí fotbalisty zpět na jejich stadiony. „Těšíme se moc, konečně se zase bude moct trénovat a hrát,“ přibližuje natěšenost fotbalistů trenér ostrovského FK Jiří Štěpán.

Jeho svěřenci se budou mít teď co otáčet, jelikož podzimní část Fortuna Divize B se bude dohrávat již zkraje nového roku, přesněji o víkendu 30. a 31. ledna. Ostrováci tak zahájí ve čtvrtek 3. prosince v netradičním termínu zimní přípravu.

„Budeme mít necelé dva měsíce, což je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se dobře připravili na dohrání podzimní části,“ vypočítává ostrovský trenér.

V Ostrově koketovali s návratem na hřiště již po prvním uvolnění, které však omezovalo počet hráčů na šest v jedné skupině. „Právě že se takto moc trénovat nedalo, proto jsme posunuli tréninky až 3. prosince, kdy bychom měli trénovat již ve více lidech pohromadě,“ připomněl rozhodnutí o posunutí data startu zimní přípravy ostrovský trenér.

Netradiční je hlavně termín, jinak nebudou v Ostrově příliš na zimním drilu co měnit. Zůstane prý vesměs stejný, jako tomu bylo v uplynulých letech.

Potřebují široký kádr

„Příprava bude podobného ražení jako minulou sezonu. Nejprve nabereme kondici a postupně se zaměříme na jednotlivé herní činnosti,“ přiblížil náplň, která jeho svěřence čeká, Štěpán.

Během tréninkových jednotek či případných přípravných zápasů však budou muset i nadále jak hráči, tak i realizační tým dodržovat přísná hygienická opatření.

„Myslím si, že to není nic, co bychom neměli zvládnout,“ upozorňuje Štěpán. Oproti minulým sezonám se fotbalisté navíc budou muset poprat s dřívějším návratem do mistrovských soutěží, když se v lednu bude nejprve dohrávat podzimní část soutěže, která byla kvůli koronaviru pozastavena, a posléze na ni naváže jarní část.

„Samozřejmě je to lepší varianta. Pořád jsme amatérská soutěž a hráči i realizační tým mají své zaměstnání, takže v týdnu by byl obrovský problém dát mužstvo dohromady,“ naráží Štěpán na možnost, že by se podzimní část dohrávala během týdne v rámci jarní části. Týmy se navíc mohly poohlédnout během fotbalové výluky po případných posilách.

„Jelikož nás čeká opravdu náročný program, v jarní části potřebujeme mít široký kádr, takže i v těchto věcech jsme pracovali,“ dodává závěrem Štěpán.