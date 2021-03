„Epidemiologická situace není dobrá, navíc fotbal je pro nás všechny jen koníček. Každopádně všichni chceme tuto situaci co nejdříve vyřešit,“ potvrzuje šéf. I proto s kolegy využil jeden z posledních termínů, kdy mohou být valné hromady na okresech uskutečněny (do 15. dubna – pozn. red.).

„V dubnu by již měly být lepší klimatické podmínky, abychom v případě potřeby uspořádali valnou hromadu klidně venku, nebojíme se toho. Zde se může sejít až sto lidí a nebude se muset testovat. Právě tato podmínka se jeví jako nejsložitěji splnitelná. Na naší vesnické úrovni,“ přiznal Volek. „Nikoho jako za bolševika nechceme nutit, toto nemám v povaze,“ zdůraznil.

Hledat ideální venkovní místo se ještě vydat nebyl, ale představu již má. "Šlo by to na některé z velkých tribun v okrese. Sice nic nemám vyjednáno, ale asi by připadala v úvahu ta, kde to znám nejlépe, kde jsem začínal s fotbalem - tedy ve Valašském Meziříčí. Nebo také v Rožnově či Viganticích. Všude by nám určitě s organizací pomohli,“ je optimistou předseda.

Chlebíčky s kávou

„Pokud to bude venku, tak nás to asi vyjde dráže. Normálně zajišťujeme chlebíčky s kávou. Nyní bychom museli přidat ještě kanystr čaje s rumem,“ směje se Volek.

Již nyní je známá kompletní nominace kandidátů. Na předsedu jsou dva, do výkonného výboru hned deset. „Jsem moc rád, že je o práci ve svazu zájem. Najít lidi, co to dělají zadarmo a ve volném čase, je totiž vždy složité,“ uvědomuje si současný předseda, který je připraven na obhajobu. „Pokud si ale členové zvolí mého rivala, rád svou agendu předám, třebaže ještě cítím, že naše práce není dodělána,“ vzkázal.

O osudu nového vedení bude rozhodovat šedesátka delegátů z řad klubů. „Věřím, že dorazí nadpoloviční většina a hromada bude usnášeníschopná. Kdy to ale bude, nikdo netuší. Situace se mění každý den a navíc zdraví je na prvním místě!“ zdůraznil šéf vsetínské kopané.

Současně je optimistický v případě rozjezdu fotbalového jara. „Naštěstí jsme spojili nejnižší soutěže a vzniklo více skupin po menším počtu týmů. V praxi to znamená, že i kdybychom začali až na konci dubna, měli bychom stihnout dohrát podzim a pár, okolo pěti kol jara. Není to ideální, pořadí by musel určit přepočet koeficientů, ale alespoň by se soutěže řádně dohrály. Uvidíme, jak vše dopadne,“ nechce předjímat předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.