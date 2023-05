„Stalo se to tak, že jsem hrál stopera, přišel souboj o míč a náš brankář nám šel pod nohy. Oba jsme o něj zavadili, spadli na něj a trefili ho do hlavy. Ohlédnul jsem se a náš brankář ležel s hlavou v dlaních. Rozhodčí přerušil hru, tak jsem chytil míč do rukou a dal ho pod sebe, aby se nehrálo dál. Ležel jsem na zemi a Tomáš Verner mě trefil podrážkou do obličeje,“ popisuje hráč Řetězárny Jan Vencálek.

„Potom začala šarvátka, což je samozřejmé, protože se mě spoluhráči zastali a také to schytali, že jsou dokopaní. V té době jsme byli sice naštvaní, protože si chvíli předtím rozhodčí vymyslel pro domácí penaltu, ale nebyli jsme agresivní. Normálně jsme se s jejich kapitánem bavili a pak to přišlo z ničeho nic. Nikdo to nechápal,“ pokračoval.

Podle Tomáše Vernera se situace ale stala úplně jinak. „Šel jsem po míči, který vypadl brankáři z ruky, odkopl jsem jej a gólman mě podrazil rukami. Přitom mě ještě fauloval i hráč, který si stěžuje, takže jsme měli kopat penaltu. Když jsme padali, tak on spadl na svého gólmana a v letu jsem ho možná kopl do obličeje. Při pádu nekontrolujete úplně všechny části těla. Určitě to nebylo úmyslně, bylo to po faulu a kdyby mě nefauloval, tak se to stát nemuselo. Nebylo to tak, že by ležel na zemi, já přišel a kopl ho do obličeje. I když si tu situaci příliš nevybavuji, protože to bylo hrozně rychlé,“ přidal svůj pohled Tomáš Verner.

Ten pak ale uznal také svoji chybu, která následovala. „Potom vzal míč do ruky ještě v době, kdy se hrálo, takže měla být další penalta, šli jsme proti sobě a oba spadli. Přiběhli jeho spoluhráči a jak jsem vstával, tak jsem kopl kapitána do nohy, za což jsem dostal žlutou kartu. Raději už se v těchto situacích „bráním“, protože mi za posledních pět let dvakrát zlomili žebra, když jsem ležel a soupeř mě nakopl,“ pokračoval Verner.

Obdobně jako domácí hráč viděl situaci také hlavní rozhodčí Michal Straka. „Situaci jsem popsal i v zápisu o utkání, kam jsem zaznamenal zranění. Podle mě na sebe spadli dva hráči při zákroku brankáře v souboji o míč. každý udělal dva kotrmelce. Když jsem šel k hostujícímu hráči, tak tam úder kopačkou byl, ale proběhl v tom souboji, než jsem pískl. Oni tvrdí něco jiného, že to bylo v přerušené hře a úmyslně, já jsem to takhle ale neviděl,“ říká Michal Straka.

Proto také neudělil červenou kartu. „Kdyby tam byl úmysl, tak by musela padnout,“ potvrdil.

Vzhledem k přesvědčení hostujících, že šlo o úmysl, podali protest (viz. zápis o utkání) a také by měla celý incident řešit policie.

„Okamžitě mi to nateklo a musel jsem vystřídat. Jel jsem do nemocnice, protože i domácí pořadatelé říkali, že bych tam mohl mít něco zlomeného. Nakonec je to jen naražené, ale mám fialové oko. Celý incident jsme nahlásili na policii,“ sdělil Vencálek.

„Ať si to řeší přes policii, já mám vyjádření, které jsem řekl a jiné to nebude,“ zůstává klidný Verner.

Změněný zápis?

Zákrok ale nebylo jediné, co se hostům nelíbilo. Podle nich chyboval také hlavní rozhodčí. „Celý incident viděl, ale nic s tím neudělal. Dal soupeři žlutou a to je vše. Po zápase šel náš vedoucí do kabiny rozhodčích a nechal dát do zápisu, že se to stalo v přerušené hře a bylo to naschvál. Pak odešel a když jsme se podívali na zápis, tak byl změněný,“ říkal Vencálek.

„To je nesmysl. Kluby potvrzují zápis a když mi nadiktují čtyřčíslí, tak už nic nezměním,“ ohradil se sudí Straka.

Protest

„Volala se také policie, protože z hlavního i pomezního rozhodčího táhl alkohol, což se nám také moc nelíbilo. Sudí ale nedýchali, popravdě nevím, proč. Neptal jsem se, ale nahlásil jsem incident kopnutí,“ popisoval Vencálek.

„To je také nesmysl. Byl jsem tam autem a jel jsem potom do Zábřehu, takže bych si to určitě nedovolil,“ říká jasně Straka.

Omluva

Po celém incidentu nakonec přišla od Tomáše Vernera omluva. Přes messenger měl kontaktovat kapitána Řetězárny Michala Žáka. „Omluvil jsem se mu, že jsem ho kopl větší intenzitou. To jsem dělat nemusel, bylo to zbytečné. Na toho dalšího člověka jsem neměl kontakt, takže mu to měl vyřídit,“ objasnil Tomáš Verner.

„Nekomunikoval jsem s ním. Nevím, co přesně mu náš kapitán odpověděl, ale shodli jsme se, že omluva je na místě, ale přišla pozdě. Ještě v utkání i po něm mu to bylo jedno a říkal klukům, že to je moje chyba a nemám chytat míč do ruky,“ sdělil Vencálek.

Deníku se podařilo sehnat video z utkání, jenže zákrok na něm není vidět. „Sice jsme podali protest, ale tím, že to na videu není vidět, tak si myslíme, že z toho nic nebude. To mě mrzí, chtěl bych, aby se o tom vědělo. Už mi psalo hodně lidí z okolí, ale chtěl bych, aby se to dostalo dál. Nešlo pouze o zákrok na mě, ale další jejich hráč udeřil mimo souboj o míč mého spoluhráče loktem do hrudi, opět z toho byla jen žlutá, rozhodčí si navíc vymyslel penaltu,“ pokračuje Jan Vencálek.

„Je povinností oddílu utkání natáčet, takže pokud se někdo k záznamu dostane, nevím v jaké je kvalitě, tak se bude pokračovat dál. Já čekám, jestli budu někam předvolaný,“ uzavřel rozhodčí Michal Straka.

