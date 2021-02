Muchová i tentokrát musela otáčet nepříznivý stav v jednom ze setů. V českém derby otočila ve druhé sadě z 0:5 na 7:5. Tentokrát měla hrůzostrašný vstup do zápasu a obracet musela z 0:4 na 7:6. „Je v tom silná. Určitě to má v sobě víc než já,“ usmíval se Filip Mucha.

„Asi se jí to mockrát nepoštěstí, aby takhle dvakrát otáčela, ještě s takovými hráčkami. Nebudu říkat, že jsem jí v tu chvíli nějak věřil, ale vím, že dokáže zahrát v takové situaci dobré věci.“

Po utkání se s ní spojil a neodpustil si narážku. „Když jsme si spolu volali, tak jsem si z ní dělal srandu, že by už mohla začít hrát od začátku.“

Krize v noci

Z domu jí fandí celá rodina, a to dokonce i když mají druhý den povinnosti. Gólman Prostějova ponocoval i před zápasem.

„Asi by to bylo jiné, kdybychom hráli soutěž. Ale takový zápas s Plíškovou jsem si před přátelákem nenechal ujít. Šel jsem si lehnout předtím a podle výkonu to na mě nebylo poznat,“ prozradil.

Zároveň je však rád, že poslední zápas už jeho sestra odehrála v příznivějším čase. „Viděl jsem zatím všechny zápasy, ale jednou jsem měl dost krizovku. Takže je pro nás ideální, když teď hrála v osm ráno.“

Po velkém úspěchu sklízí gratulace od spoluhráčů i on sám, ale zároveň je i terčem vtípků v kabině.

Teď nejtěžší soupeřka

„V pondělí jsem měl na telefonu hodně esemesek. Nejenom spoluhráči mi gratulovali, ale v kabině to sleduje každý. Občas mi z hecu říkají, co tady ještě dělám, když ségra vydělala několik milionů v Austrálii. Navíc jsme teď měli víkend, kdy jsem vyhrál já, táta (Josef, asistent trenéra ve fotbalovém Slovácku – pozn. red.) i Karolína, tak si mě také dobírali,“ směje se.

Česká hráčka vstupovala do turnaje zraněná, ale ani přesto není pro sportovně založenou rodinu překvapení, že došla takhle daleko.

„Ani si nepamatujeme turnaj, kde by byla zdravá, nebyla obvázaná nebo ji něco nebolelo. Když napsala, že má natažené břišní svaly, tak jsme věděli, že to nebude tak vážné,“ pokračoval.

O postup do semifinále se Karolína utká s domácí hráčkou a světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. „To je asi nejtěžší soupeřka, která ji mohla potkat, ale budu doufat, že půjde dál,“ zakončil Filip Mucha.