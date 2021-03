V pořadu proběhlo hned několik záběrů z různých utkání, v případě Klupáka se jedná o 4. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2019/2020 mezi Vyšehradem a Sokolovem (2:1). Pražský celek, v němž vládl jako sportovní ředitel další obviněný Roman Rogoz, byl v té době nováčkem druhé nejvyšší soutěže.

Na záběrech navštíví Rogoz během poločasové přestávky (0:0) sudí v jejich šatně, a instruuje je, mimo jiné: "Chlapi, nezbejvá nám než opravdu, zlomte vaz… soupeři." Následně předá instrukce přímo Klupákovi. "Říďo, teď jsem na tebe zvědavej, vole, ty č****u, jako toto není jednoduchý ty vole."

Právě litoměřický sudí se stane krátce po změně stran ústřední postavou, když odmává postavení mimo hru, díky čemuž neplatí zcela regulérní branka Sokolova.

Vyšehrad nakonec zvítězí 2:1, Rogoz naléhá i na delegáta utkání Jiřího Kabyla, aby sudím napsal dobré hodnocení. "Vždyť ty jsi normálně darebák jako my všichni ostatní ty vole," zní z úst sportovního ředitele pražského celku. "Vždyť já to chápu," odpovídá Kabyl. Následně jde vidět, jak hlavní sudí Jiří Houdek přebírá od Rogoze obálku, posléze se objevují další záběry, kde přebírají podíl od Houdka právě Kabyl i Klupák.

Kabyl po zápase volal přímo Romanu Berbrovi. "Čau, Vyšehrad porazil Sokolov 2:1. Všechno relativně v pohodě, akorát Petr Klupák na lajně za

stavu 0:0 zvedl ofsajd, z kterýho se to odrazilo do branky. Kdyby ho nezvedl, tak by dal Sokolov regulérní branku." "Dobrý, díky," odpoví krátce Berbr.

Všichni obvinění však stále tvrdí, že žádné peníze nikde nepřebírali, případně že se během vyšetřování nemohou k situaci vyjadřovat.

"Já to ještě jednou zopakuji, já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat, a rozhodně ne do televize," odpoví Klupák, jenž už mezitím rezignoval na všechny své pozice ve fotbale i v zastupitelstvu města Litoměřice, na otázku v telefonickém hovoru s jedním z autorů reportáže. Ředitelem ZŠ Na Valech však zůstává dál.

Kauza pokračuje vyšetřováním všech obviněných na svobodě (z vazby je i Roman Berbr)