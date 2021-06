Po více než půl roce nazul kopačky a hned se blýskl hattrickem. Bývalý bundesligový kanonýr Martin Fenin nasázel v dresu Řeporyjí tři fíky Dolním Počernicím. A pak si troufale řekl o dodatečnou nominaci na blížící se fotbalové Euro.

„Dlouho jsem nehrál, což mě limitovalo směrem k Euru. Myslím, že tím hattrickem jsem trenérovi Šilhavému zamotal hlavu. Doufám, že budu dodatečně nominovaný,“ vzkázal dobře naladěný Fenin.



Kamarád a starosta Řeporyjí Pavel Novotný si na sociálních sítí přisadil. „Šilhavka si rve vlasy a dobře mu za to,“ glosoval Feninův střelecký počin svérázný politik, který letos v březnu bývalého českého reprezentanta oddával.

Čtyřiatřicetiletý útočník a čerstvý otec zažil strmý vzestup, ale i pád. V době největší slávy sázel góly v Bundeslize, při debutu za Eintracht Frankfurt uchvátil hattrickem. Jenže rozlet přibrzdily problémy s životosprávou a alkoholem, které mu zničily kariéru.



Fenin se „proslavil “ různými eskapádami, v bytě způsobil požár, vypadl z okna a skončil na psychiatrii. V televizi vystoupil opilý… Restartovat kariéru už nikdy nedokázal a teď kope pražskou I. A třídu.

„Restartů jsem zažil hodně, ale tentokrát to nemůže dopadnout špatně,“ smál se vicemistr světa do 20 let při loňském přestupu do Řeporyjí. Fenin začal typicky. Hned v druhém soutěžním utkání mu ruply nervy a dostal červenou kartu.