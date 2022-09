Případně mohou týmu pomoci hráči A týmu Přeštic, kteří hraje ostře sledované utkání s Domažlicemi v sobotu. Poslední variantou je kontumace zápasu. Ta by byla již třetí v sezoně a znamenala by tak vyloučení ze soutěže.

„Tento týden byla projevena snaha odehrát další utkání v Horšovském Týně s původním hráčským kádrem a zajistit od FK ROBSTAV pověření pro Ivana Blahoudka, aby vedl toto utkání a byl mu zpřístupněn systém IS FAČR pro zápis o utkání. Současně byla zaslána zástupcům FK ROBSTAV Přeštice pozvánka na jednání o dalším fungování B mužstva s přislíbenou účastí pana starosty," říká na úvod k celé situaci předseda TJ Přeštice Martin Kadaník, jenž zároveň upřesnil konkrétní požadavky, které si tělovýchovná jednota klade.

„Požadavky výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice jsou, aby se vrátil původní stav nastavené spolupráce s FK ROBSTAV Přeštice, která fungovala do konce minulé sezony. Tzn. nominace trenéra i hráčský kádr B mužstva byl v gesci TJ Přeštice. Zároveň jsme požádali o vrácení licence na soutěž B mužstva od 1. 7. 2023," vysvětloval Martin Kadaník.

Ten dodal, že k žádným jednáním mezi oběma stranami dosud nedošlo. Zároveň to nevypadá na to, že by mělo k nějakým vůbec dojít.

Pro upřesnění: TJ Přeštice pronajaly za určitých podmínek soutěžní licence na oba své dospělé týmy (A mužstvo působící v letošní sezoně ČFL a B mužstvo působící v A třídě) na dobu určitou do konce sezony 2023/2024 firmě ROBSTAV, která tak řídí oba mužské celky. TJ Přeštice však nadále zaštiťují fotbal v Přešticích včetně mládežnických družstev a spravují celý fotbalový areál.

„V tisku i na sociálních sítích bylo několikrát opakováno, že zástupci FK ROBSTAV Přeštice jsou v tomto týdnu připraveni k jednání, proto nás překvapila odpověď s vyjádřením, že setkání je absolutně zbytečné a že celý případ předávají právnímu zástupci," pokračuje předseda TJ Přeštice.

Pro TJ Přeštice tak nastala záložní varianta. Klub ještě stihl před startem soutěže přihlásit nový tým do nejnižší soutěže. Stávající hráči B mužstva tak nastoupí za tým TJ Přeštice v neděli proti Merklínu B.

„S hráči máme zcela otevřenou komunikaci a jako výbor respektujeme jejich rozhodnutí k dalšímu utkání nakonec nenastoupit. Od odvolání trenéra Pavla Dobrého uplynul již měsíc a s hráči ohledně jejich budoucnosti nikdo jiný než TJ Přeštice nekomunikuje. Jsem tedy rád, že se rozhodli nastoupit do utkání III. třídy proti Merklínu B. Zápas se hraje v neděli od 17. hodin na domácím hřišti v Přešticích. Zvu všechny fanoušky, aby přišli kluky podpořit," dodal na závěr Martin Kadaník.

