„Náš cíl byl jednoznačný. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme odčinit porážku z Domažlic a doma získat tři body, které by nám dodaly potřebný klid do dalšího zápasu, který nás čeká o víkendu v Přešticích,“ říkal trenér Klatov Martin Lepeška.

Všechny branky přitom viděla padesátka příznivců už v prvním poločase. Západočeši začali duel dobře a ve 24. minutě se radovali z vedení. O chvíli později ale hosté vyrovnali a začínalo se znovu od nuly. Těsně před pauzou však vrátil domácím náskok Říha.

Ve druhém dějství sobotního duelu fotbalistů do devatenácti let byla k vidění i nadále tuze atraktivní podívaná, avšak koření fotbalu – tedy góly – už nepadly. A to i přesto, že Jihočeši od 52. minuty hráli bez vyloučeného Bláhy, jenž od rozhodčího duelu viděl kartu červené barvy za prudké udeření soupeře rukou ze strany do oblasti břicha v nepřerušené hře mimo souboj o míč.

„Ale červená karta vůbec nerozhodla. Někdy to tak prostě bývá, že tým, který hraje v oslabení, se ještě víc semkne a hraje lépe, než kdyby byl kompletní,“ upozornil klatovský trenér.

„Celkově to byl velmi těžký a vyrovnaný zápas. Nám se povedlo jít do vedení, ale pak jsme udělali chybu v obraně a inkasovali. Naštěstí jsme ještě do poločasu přidali druhou branku, která se nakonec ukázala jako vítězná,“ oddechl si Martin Lepeška.

Výborný výkon podle něj podalo celé družstvo, včetně brankáře Daňka. „Ano, hodně nám pomohl. Šlo na něj několik jedovatých střel i centrů ze strany, které posbíral nebo je vyboxoval z nebezpečného prostoru pryč. Šance byly na obou stranách, ale mrzí mě, že jsme nebyli produktivnější. Šťastný šel sám na brankáře, nedal. Také střelec prvního gólu Weber mohl přidat další branky. Každopádně jsme zvítězili, zvládli jsme to, takže jsme spokojení,“ dodal kouč.

Neuspěl naopak mladší dorost, který Českým Budějovicích doma podlehl 1:2.

Klatovy U19 – SKP Č. Budějovice U19 2:1 (2:1)

Branky: 24. Weber, 45. Říha – 31. Krátký. Rozhodčí: Doubrava – Schveinert, Pena. ŽK: 2:0. ČK: 52. Bláha (SKP). Diváci: 50. Sestava Klatov U19: Daněk – Šašek (64. Pešek), Petrželka, Šťastný (75. Tomaka), Weber, Pretzelmayer, Fiala, Jiřík, Marek, Škoch, Říha. Trenér: Martin Lepeška.

Ostatní výsledky 5. kola ČDD U19: Tatran Sedlčany – Petřín Plzeň B 0:2, Spartak Příbram – Aritma Praha 0:2, Malše Roudné – Táborsko B 4:1, Hořovice – Přeštice 7:1, SENCO Doubravka – Sportovní škola Plzeň 2:1, Slavia Vejprnice – Junior Strakonice 1:4, Lokomotiva České Budějovice – Jiskra Domažlice 1:5.

Klatovy U17 – SKP Č. Budějovice U17 1:2 (1:1)

Branky: 35. Vaňourek z penalty – 28. Žilák, 66. Koupal. Rozhodčí: Doubrava – Schveinert, Pena. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Sestava Klatov U17: Žežula – Procházka (66. Karásek), Bořánek, Daněk, Berka, Lucák (55. Pham), Tomaka (66. Korpa), Ryba, Pešek (62. Potužník), Vaňourek, Boublík. Trenér: Karel Žák.

Ostatní výsledky 5. kola ČDD U17: Tatran Sedlčany – Petřín Plzeň B 0:13, Spartak Příbram – Aritma Praha 4:2, Malše Roudné – Táborsko B 2:1, Hořovice – Přeštice 7:2, SENCO Doubravka – Sportovní škola Plzeň 4:1, Slavia Vejprnice – Junior Strakonice 1:9, Lokomotiva České Budějovice – Jiskra Domažlice 7:1.