/ČESKÁ DIVIZE DOROSTU/ Úterní sváteční den přinesl mladým klatovským fotbalistům štěstí, ale hlavně šest bodů. Dorostenci oddílu sehráli v azylu v Janovicích nad Úhlavou utkání v rámci vloženého 13. kola České divize dorostu s nevyzpytatelným Spartakem Příbram.

Fotbalisté klatovských dorostů (na archivních fotografiích hráči v modrých dresech) v Janovicích porazili příbramský Spartak. Devatenáctka otočila zápas ze stavu 0:2 na 4:2 a hráči do 17 let soupeře udolali těsně 1:0. | Foto: archiv Deníku

Jako první šli do akce klatovští fotbalisté do 19 let, kteří chtěli napravit dojem z víkendového nezdaru s Aritmou Praha, které na stejném místě podlehli vysoko 1:8. Jenže trenér Martin Lepeška musel lepit sestavu, navíc jeho tým zápas tabulkových sousedů nezačal podle optimálního scénáře.