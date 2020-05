Chanovice byly v zápase s týmem ze severu Plzeňska jasným favoritem, ale totálně vyhořely. I když díky trefě Beránka vedly 1:0, nakonec doma outsiderovi podlehly vysoko 1:5. A to zejména kvůli střelecké potenci Vacka, jenž chanovického brankáře Moravce propálil hned čtyřikrát.

Tenkrát jsme v Deníku napsali: Domácí začali utkání překvapivě opatrně, drželi se na své půlce a jen občas vyzkoušeli z dálky pozornost brankáře hostů Mizery. Pak se Chanovičtí postupně začali dostávat do tempa. Do první velké šance se dostal domácí kapitán Beránek, ale jeho střela jen prolétla podél branky. Ve 21. minutě kopali domácí roh, odražená střela se dostala k Beránkovi, který nechytatelnou bombou k tyči poslal domácí do vedení. Chanos vstřelená branka povzbudila a na branku Horní Břízy se valil jeden útok za druhým. Beneš pálil z dálky těsně vedle, pak před branku výborně centroval Ticháček, ale nikdo z domácích nedokázal míč dopravit podruhé za záda Mizery. Beránek se prokličkoval až do pokutového území hostů, kde skončil na zemi, ale rozhodčí to jako nedovolený zákrok neposoudil. Hosté z Horní Břízy se ale nevzdávali, hráli trpělivě a přineslo jim to vyrovnání. Ve 28. minutě po závaru před chanovickou brankou domácí brankář proti jedné ze střel vyběhl, podařilo se mu ji vyrazit, ale následný parádní oblouček Vacka už neměl žádný z obránců šanci odvrátit. Chanovičtí se snažili s výsledkem něco udělat, ale jejich přihrávky byly nepřesné, ohrozit branku hostů se jim dařilo jen z dálky. Ve 34. minutě přišla pro domácí další rána. Hosté kopali roh, míč se dostal k Vackovi, který hlavičkoval do prázdné branky, a poslal tak Horní Břízu do vedení. Chanovice druhá branka hodně rozhodila, nedokázali se dostat do žádné šance a jejich střely z dálky neznamenaly pro hosty žádné nebezpečí. Až na konci první znovu skvěle zprava centroval do vápna Ticháček, ale znovu nikdo z domácích se k dorážce nedostal.

Druhou půli začali o něco lépe hosté, hráli svůj trpělivý fotbal s dobrou obranou a přechodem do útoků. Naopak domácím se vůbec kombinace nedařila, těžko přecházeli už přes polovinu hřiště. Jejich střely na branku stejně jako v první půli byly hodně nepřesné a navíc zdálky. Do šancí se dostávali převážně ze standardních situací. Beránkova střela v 54. minutě přímo z rohu po gólu volala, ale hostující brankář míč na poslední chvíli vyrazil do tyče. Hned z protiútoku ale přišel pro domácí šok. Rychlou přímočarou akci zakončil přesnou střelou Fráz a Horní Bříza vedla o dva góly. Chanovičtí se znovu vrhli do útoku, ale Solového střelu zpoza obránců Mizera odvrátil a potřetí v zápase letěl přesný centr z pravé strany před branku, ale ani tentokrát se nenašel nikdo z domácích, kdo by jej usměrnil za záda výborného břízeckého gólmana. Nevyužité šance a stav zápasu domácí hráče zlomily, ztráceli míče a dostávali se do obrovských problémů v obraně. Ty vyvrcholily v 74. minutě, kdy vyrobil do té doby dobře chytající domácí brankář obrovskou hrubku. Při odkopu nahrál přímo soupeři před sebou, ten ho obešel, přihrál zcela volnému Vackovi, který neměl vůbec žádnou práci míč dopravit do úplně prázdné branky a hosté vedli 4:1. Minutu nato se neúnavný Vacek po rychlé akci hostů tváří v tvář Moravcovi znovu nemýlil a svým čtvrtým gólem dokonal debakl domácích. Zápas se už dohrával, nervózní Chanovičtí si už nedokázali prakticky přesně přihrát.

„K tomu se nedá vůbec nic říct. Prohrát s takovým soupeřem a s takovým výsledkem je potupa. Chyby, které jsme dnes vyrobili, se snad nevidí v okresním přeboru nebo v přípravce. Prohráli jsme si to sami. Jestli jsme soupeře podcenili? Těžko říct, ale je to i o přístupu k tréninkům, a dokud si někteří hráči neuvědomí, že se hraje o body a ne že se tu jenom proběhnou, tak to asi lepší nebude,“ řekl tehdy hodně zklamaný trenér Chanovic Libor Žák.

Chanos Chanovice – Horní Bříza 1:5

Poločas: 1:2. Branky: 21. Beránek – 28., 34., 74., 75. Vacek, 54. Fráz. Rozhodčí: Štokl. Diváků: 100. ŽK: 1:1. Sestava Chanovic: Moravec, Pavlovský, Šimsa, Patsch, Ticháček, Beránek, Solový (78. Frk), Houška (60. Polena), Kostka, Beneš, Picka. Trenér: Žák.