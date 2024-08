Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Do Druztové odešli Ferenc Róth a další dva fotbalisté, Martin Knakal sice v Železné Rudě zůstal, ale nebude hrát pravidelně.

"Kvůli personálním důvodům. Odešli nám čtyři nejlepší hráči do lepších týmů a my bychom na okresní přebor herně asi neměli," vysvětlil sekretář klubu František Kačírek.

"Zkoušeli jsme sehnat nové hráče, ale bohužel bez úspěchu. Budeme hrát s odchovanci, kteří by na okresní přebor neměli," řekl Kačírek.

V případě umístění na postupových příčkách po této sezoně by Železná Ruda kývla na postup výš. "Pokud by se nám to povedlo s železnorudskými kluky, tak vezmeme vyšší soutěž," naplánoval klubový funkcionář.

Setrvání ve III. třídě si odhlasovali hráči. "Většina nechtěla postoupit," objasnil František Kačírek.