„Výsledek sice vypadá jednoznačně, nicméně se nerodil vůbec snadno. První poločas byl vyrovnaný a soupeř naše vedení dokázal pokaždé dotáhnout. Po změně stran jsme se ovšem celkem brzy dostali do dvougólového trháku, a to podle mě rozhodlo. Nýrsko se sice ještě snažilo a nesložilo zbraně, ale po dalším gólu už bylo vymalováno,“ culil se chudenický šutér.

V posledních třech zápasech jste vstřelili celkem sedmnáct branek. Čím si to vysvětlujete, že se z Chudenic stává velice ofenzivní mužstvo? A to i přesto, že vás před sezonou opustil excelentní kanonýr Pavel Vachtl…

Úplně jednoduše. Pavel šel rozdávat fotbalovou radost o soutěž výš, a to si vyžádalo změny na různých postech. Naše řady doplnil Petr Lucák, místní kluk, který k nám přestoupil z Klatov a myslím si, že jeho výkony a zapálení do hry nám vlilo jakousi zdravou krev do žil a do zápasů už prostě chodíme vždycky pro tři body. Fungujeme jako tým a hlavně jako parta. Všechno si to zkrátka krásně postupně sedá, góly přibývají a výsledky se už také dostavují.

Fotbalista TJ Sokol Chudenice Martin Ježek (v modrém).Zdroj: TJ Sokol Chudenice

Zpátky ještě k vašemu hattricku Okule. Jak byste popsal svoje gólové trefy?

První branku jsem dal z penalty, která byla právě na Petra (Lucáka). Penalta se dá pouze špatně kopnout, ale to se mi naštěstí nestalo, takže jsme vedli 1:0. Druhou branku jsem dal po samostatném úniku lobem přes brankáře a třetí pak přidal hlavou po centru ze standardní situace.

Celkem jste letos odehrál devět zápasů (dle dat z FAČR přesně 707 minut) a vstřelil sedm branek. Jste spokojený se svými výkony, ale hlavně trefami?

Docela ano. Už nejsem nejmladší a každá trefa mě povzbudí. Především jdou ale góly za celým týmem, který mi tuhle příležitost tolikrát skórovat dal. Musím zmínit, že v posledních čtyřech zápasech, kdy hraji na hrotu, jsem dal už deset branek. Nějakým nedopatřením v zápisech se jich ale pár jaksi vytratilo (úsměv).

Co je u vás jinak oproti loňské sezoně? V ní si odehrál šestadvacet soutěžních zápasů, ale ani jednou jste se gólově neprosadil…

Tak na to je také úplně jednoduchá odpověď. Pár let jsem hrál prostě vzadu stopera a ke gólům se z této pozice špatně dostává. Letos jsem dostal od trenéra konečně šanci v útoku a snad toho nikdo zatím nelituje.

Aktuálně jste na desátém místě, ale ve vyrovnané tabulce není třeba i třetí příčka moc daleko. Jste spokojeni s dosavadním umístěním, nebo míříte výš?

Zůstáváme nohama na zemi. Myslím, že když budeme hrát letos střed tabulky, tak budeme spokojeni. Náš cíl je být v každém zápase rovnocenným soupeřem a podat co nejlepší výkon. A jestli míříme výš? Řeknu to asi takhle: každý zápas a každá výhra nás posouvá, a když to takhle půjde dál, určitě se nebudeme zlobit.

Martin Ježek v nedávném utkání ve Švihově, kde vstřelil dvě branky.Zdroj: Jindřich Schovanec

Příště hrajete na půdě Malého Boru, který má po Švihově nejlepší defenzivu v soutěži. S jakým cílem tam pojedete a jaké utkání očekáváte?

Hodně by nám pomohlo, kdybychom bodovali naplno. Čekám vyrovnané utkání a doufám, že vstřelíme minimálně o jeden gól více než soupeř.

Chtěl byste na závěr někomu něco vzkázat?

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům Sokola. Ať už z oddílu kopané, ale i národní házené. Bez nich by to prostě nešlo. Dále pak fanouškům, městysu Chudenice, ale také sponzorům. Prostě všem, kteří nás tady nějak podporují. Nesmírně si toho vážím a doufám, že jim to ještě oplatíme dobrými výkony na hřišti a zpříjemníme některé další sobotní či nedělní odpoledne.

