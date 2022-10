FOTO, VIDEO: Fotbalistky smolně padly. Z chyb je potřeba se poučit, velí trenér

Nicméně jeho svěřenkyně v neděli nečeká nic jednoduchého. Naopak. Ve městě pod Černou věží si moc dobře uvědomují, kdo bude v blížící se konfrontaci favoritem. „Dynamo je asi fakt někde jinde, o level výš minimálně. Vždyť minulou sezonu s přehledem svou skupinu vyhrálo a mělo impozantní skóre (115:3). Jen postup jim nevyšel. A začátek letošního ročníku je z jejich strany podobný, soupeřkám nadělují,“ přemítá Yvetta Chmelová, vedoucí družstva.

3. kolo České divize žen, skupina C: TJ Mokré - SK Klatovy 1898 2:1 (1:0).Zdroj: Yvetta Chmelová

„Ale týmu říkáme – je to kulaté a je tam docela hodně faktorů, které mohou zaúřadovat. Prostě stát se může cokoliv. Jen my sami musíme jít tomu fotbalovému štěstíčku také naproti. A naše holky jsou velké bojovnice a o výsledek se určitě poperou,“ slibuje fanouškům, které se mají na co těšit.

„Jménem klubu bych chtěla na zápas všechny pozvat. Holky budou podporu našich fanoušků potřebovat,“ říká Yvetta Chmelová, pro niž bude souboj s českobudějovickém Dynamem mimochodem trošku speciální.

„Moc bych si přála, aby je naše holky potrápily. Moje kolegyňka z práce totiž kope za Dynamo – takže to bude pro mě trošku prestižní duel,“ vysvětluje. Tak schválně: půjde v pondělí do práce s veselejší náladou ona, nebo její kolegyně? Po nedělní čtvrté hodině odpolední by mělo být jasno (hraje se od 14.00).

