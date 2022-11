„Na některých hráčích ovšem bylo vidět, že jim derby trošku svazovalo nohy. V situacích, kdy se máme prosazovat individuálně, jsme často volili alibistické řešení jednoduchým nákopem, a to hlavně před pokutovým územím. To musíme zlepšit, protože typy hráčů na to máme, ale sebevědomí některých jedinců neodpovídá jejich herním schopnostem," našel negativa i přes jednoznačné vítězství František Melka starší, zkušený trenér TJ Sokol Hradešice.