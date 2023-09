/OKRESNÍ PŘEBOR/ Zůstávají i nadále neporažení, ale podruhé v letošní sezoně ztratili. Fotbalisté TJ Sokol Hradešice zaostali za papírovými předpoklady, když ve víkendovém utkání 5. kola okresního přeboru pouze remizovali na hřišti srdnatě bojujících Nezamyslic 1:1.

Hradešice (na archivním snímku hráči v černo-žlutých dresech) remizovaly v 5. kole okresního přeboru na hřišti Nezamyslic 1:1. | Foto: David Koranda

„Tenhle zápas se nám vůbec nepovedl. Bylo evidentní, že jsme nedokázali kvalitativně nahradit absentující hráče a také v bojovnosti a nasazení jsme zaostávali za domácími, kteří vědomi si postavení v tabulce, se rvali doslova o každý míč. A to na nás tuhle sobotu bohužel stačilo. Popisuji to sice jako kdybychom utkání prohráli a ne remizovali, ale pro mě je to prohra. Musíme tenhle zápas hodit za hlavu a pořádně se připravit na nebezpečné Janovice," uvedl v hodnocení pro klubový web kouč Hradešic František Melka starší, jehož družina je v tabulce elitního přeboru Klatovska na druhém místě s dvobodovou ztrátou na vedoucí Malý Bor, ale má stejně bodů jako třetí Tatran Dlouhá Ves.

TJ Nezamyslice - TJ Sokol Hradešice 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 62. J. Kubovec - 84. Šrámek. Rozhodčí: Petličarovský - Zahrádka, Anšlág. ŽK: 2:1 (14. Zábranský, 72. V. Kubovec - 89. Frančík). Diváci: 60. TJ Nezamyslice: Prosser - Pančenko (65. Jiřík), Hampl, Zábranský, J. Kubovec, Podskalský (70. Hozman), V. Kubovec, Tůma, Věneček (76. Vlček), Kindelmann, Musil. Trenér: Jan Jiřík. TJ Sokol Hradešice: Písečný - F. Vaněček - Panuška (67. Šrámek), Frančík, Hosnedl, Šašek, D. Vaněček, Buchta, Zdichynec, Gabriel (55. Frančík), Vachovec (75. Kodýtek). Trenér: František Melka st.

Švihov v euforii! O výhře nad Měcholupy rozhodla trefa z páté minuty nastavení