Zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou, těšilo trenéra starších dorostenců

/ČESKÁ DIVIZE DOROSTU/ Fotbalisté SK Klatovy 1898 do devatenácti let prožívají vydařené období. Poté, co schytali krutý debakl v podobě osmi gólů od pražské Aritmy, totiž ve třech následujících zápasech vybojovali celkem sedm bodů. Naposledy družina trenéra Martina Lepešky porazila v 9. kole dorostenecké divize Junior Strakonice 3:1.

Klatovští dorostenci (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili Strakonice. Devatenáctka uspěla 3:1, fotbalisté do 17 let dokonce 5:0. | Foto: archiv Deníku

„Dalo by se říct, že jsme měli zápas po celou dobu pod kontrolou. A vítězství mohlo být ještě daleko vyšší,“ řekl Deníku klatovský lodivod. Mrzet ho tak může maximálně červená karta střídajícího Šlechty a inkasovaná branka, kterou Strakonice vstřelily až v první minutě nastaveného času, kdy už bylo dávno rozhodnuto. „Gólman předvedl dobrý zákrok, ale kluci nedobíhali,“ líčil trenér devatenáctky. Klatovští dorostenci (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili Strakonice. Devatenáctka uspěla 3:1, fotbalisté do 17 let dokonce 5:0.Zdroj: archiv Deníku V dalším kole hrají jeho svěřenci na půdě Berouna, pak v janovickém azylu hostí poslední Vejprnice a podzim uzavřou náročným soubojem na Malši Roudné. „Byl bych rád, kdybychom z posledních tří zápasů uhráli alespoň pět bodů. Ovšem venku nás čeká třetí (Beroun) a první (Malše Roudné) tým tabulky,“ poznamenal trenér klatovské devatenáctky Martin Lepeška. Rezerva Sušice porazila Optiky. Znovu řádil Ernest ´Majo´ Gutwirt, lídr kanonýrů Přečíst článek › Proti Strakonicím se v krásném areálu v Janovicích nad Úhlavou, kde klatovský dorost hraje své domácí zápasy, dařilo také fotbalistům do 17 let. Ti jihočeského protivníka deklasovali jasně 5:0, odčinili předchozí porážku 1:4 ze hřiště zálohy Táborska a v tabulce divize se posunuli na páté místo, přičemž na třetí Sportovní školu ztrácejí pouze dva body. SK Klatovy 1898 U19 – Junior Strakonice U19 3:1 Poločas: 2:0. Branky: 23. Weber, 26. Daněk, 64. Šlechta – 90+1. Fligiel. Rozhodčí: Mazanec – Hájek, Bala. ŽK: 5:6. ČK: 88. Šlechta (Klatovy). Diváci: 40. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava SK Klatovy 1898 U19: Sklenárik – Šašek (46. Škoch), Daněk, Pham (62. Říha), Vyčichl (69. Kutka), Weber, Pešek (46. Lucák), Pretzelmayer, Tomaka, Fiala, Hošek (61. Šlechta). Trenér: Martin Lepeška. SK Klatovy 1898 U17 – Junior Strakonice U17 5:0 Poločas: 1:0. Branky: 42. a 82. Vaňourek, 56. Boublík, 71. Bošek, 76. Sokol vlastní. Rozhodčí: Mazanec – Hájek, Bala. ŽK: 0:2. ČK: 31. Voják (Strakonice). Diváci: 50. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava SK Klatovy 1898 U17: Sklenárik – Boublík (72. Toman), Yordanov, Brožík, Daněk (58. Jícha), Berka, Mazán, Kortán (46. Vyčichl), Vaňourek, Potužník, Bošek. Trenér: Karel Žák. Gólparáda i brutální zákrok na kriminál. Dolejš: Ještě, že se nikdo nezranil Přečíst článek ›