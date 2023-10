Sportovní víkend na Klatovsku? Hokej, basketbal, florbal i Běh klatovskou Hůrkou

„Ty čur…ku skur…nej, vy jste m…ky. Zabít je vás málo," stojí ve veřejném spisu o již zmiňovaném utkání přeboru Klatovska. Tři zápasy vyfasoval Roland Diviš z Dukly Janovice, který se v souboji proti Startu Luby B (Janovice padly 2:4) provinil hrubým nesportovním chováním. Dle zprávy rozhodčího, jimž byl zkušený Miroslav Šmrha, v přerušené hře prudce a úmyslně vrazil do soupeře do oblasti hrudníku. Dvakrát si pak nezahraje další hříšník - Petr Kratejl ze Sušice B (červená karta za vražení oběma rukama do hrudníku soupeře).

Zdroj: OFS Klatovy

Pokutu ve výši 4000 Kč dostal trenér fotbalového oddílu FK Budětice 2012 Václav Korda. O jeho konkrétním přestupku neexistují v informačním systému Fotbalové asociace ČR veřejné záznamy, ale podle rozhodnutí kárné komise Korda porušil Disciplinární řád FAČR, konkrétně první bod ve článku 44, ve kterém se píše o pohoršujícím, urážlivém nebo ponižujícím chování.

Disciplinární řád FAČR / § 44 - bod 1: Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na jeden až čtyři týdny, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.

Další pokutu vyfasoval klub Sokol Chudenice za to, že jako organizátor utkání nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců či skupin osob, zejména hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, provokujícím, zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, gestům či pokřikům vůči hráčům, členům realizačních týmů, funkcionářům klubu, pořadatelům, delegovaným osobám či jiným osobám či skupinám osob. Finanční trest (400 Kč) dostal i hrající trenér Dlouhé Vsi Milan Brabec (vyloučení za dvě žluté karty).

S poměrně velkým trestem vyvázl vedoucí družstva TJ Kašperské Hory Roman Míka, který dle komuniké způsobil či umožnil neoprávněné nastoupení k utkání bez ohledu na věk hráče. Zápas 7. kola III. třídy ve Veřechově, kde k pochybení došlo, a kde Kašperské Hory remizovaly 3:3, byl navíc kontumován ve prospěch domácího týmu 3:0. A Míka? Tomu byl udělený trest zákazu výkonu na jeden měsíc v těchto funkcích: trenér, rozhodčí, delegát, hlavní pořadatel, lékař nebo jiný zdravotník, masér klubu, vedoucí družstva a registrovaný zprostředkovatel.

