Ten ještě vloni hájil barvy TJ Sokol Mšec v jedné ze skupin I. B třídy Středočeského kraje, ale od letošního ročníku je šikovný útočník hrdým reprezentantem svéradického oddílu, kde v áčku i béčku letos odehrál celkem osm soutěžních zápasů (přesněji na trávníku strávil dohromady 740 minut) a připsal si jedenáct branek. Z toho hned sedm nasázel o uplynulém víkendu.

Fotbalisté FK Svéradice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) se mohou spolehnout na svého nového kanonýra Františka Machovského.Zdroj: Jindřich Schovanec

František Machovský nejprve nastřílel pět branek za svéradickou rezervu v sobotním utkání 6. kola III. třídy proti béčku Janovic, které z posvátného fotbalového chrámu Svéradic odjely s debaklem 1:9. „Jo, bylo to docela fajn. I branky, které jsem dal, mě těší. Ale na tomhle zápase se mi nejvíce líbilo hlavně to, jakým způsobem jsme ho odehráli. Do šancí jsem se totiž nedostával jen já, ale i další spoluhráči. Myslím si, že konečný výsledek je pro soupeře ještě docela milosrdný, protože spoustu dalších příležitostí jsme nevyužili,“ říká střelec, který ve svém skvělém víkendu pokračoval i o den později.

V neděli totiž dvakrát pálil také v ostře sledovaném derby za áčko FK Svéradice proti Pačejovu ve skupině B I. B třídy (5:2). „I tady si myslím, že jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem, nicméně nám proti Pačejovu podle mého názoru chybělo víc lehkosti ve hře i na kopačkách. Ale s výsledkem a nakonec i hrou panuje celkem spokojenost,“ hodnotil Machovský také druhý zápas víkendu.

„Byl to z týmového i osobního hlediska určitě hodně povedený víkend, i když je pravdou, že mi tam spadlo téměř všechno, do čeho jsem kopnul,“ zůstal skromný kanonýr, který pěti zářezy do sítě FK Dukla Janovice B vyrovnal svůj dosavadní osobní rekord kariéry v dospělém fotbale. „Trošku jsem si myslel i na šest gólů, protože šance jsem ještě nějaké měl, ale i těch pět branek mi dělá radost,“ usmívá se teď již určitě obávaný postrach budoucích soupeřů.

V příštím kole čeká áčko Svéradic okresní derby na půdě zálohy divizních Klatov a František Machovský by také v tomto souboji rád navázal na úspěšný víkend. Alespoň z týmového hlediska. „Myslím si, že nás čeká velmi těžké utkání. Bude určitě záležet na tom, v jaké sestavě soupeř nastoupí. Jeho áčko hraje už v sobotu, náš zápas s klatovským béčkem v neděli, takže očekávám, že nějací kluci jim přijdou pomoci. Abychom uspěli, musíme hrát zodpovědně a s respektem, ale rozhodně nesmíme mít strach,“ tvrdí Machovský. „Rozhodně ale budeme chtít vyhrát. Vítězství dělá radost všem,“ vykládá striker.

Mimochodem: víte, jak se František Machovský dostal z Mšece, který se nachází v okrese Rakovník, až do Svéradic? „No… kvůli přítelkyni, která je odsud. A jak se říká: za vším hledej ženu,“ prozradil na závěr víkendový kanonýr Deníku.

