Fotbalistky Klatov odehrály na svojí umělce úvodní utkání zimní přípravy na jarní část mezi divizní smetánkou. Svěřenkyně trenéra Jiřího Pytla přivítaly neměcký TSV Neudorf a konfrontaci se zahraničním sokem výsledkově zvládly na jedničku. Po dvou trefách zkušené Petry Čubanové a brankách Lucie Elisabeth Dubské s Veronikou Maňasovou vyhrály 4:0 a naladily se tím správným způsobem do další náročné práce.

Zimní příprava 2024 (ženy): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TSV Neudorf 4:0. | Foto: Jindřich Schovanec

Přestože výsledek hovoří jasnou řečí, na trávníku bylo znát, že se jednalo o první herní test. Zejména v úvodu soupeřky ze sousední země domácí tým přehrávaly. „Z výkonu našich hraček mám smíšené pocity. Především začátek zápasu jsme zaspali a nechali hrát soupeře, který určoval tempo zápasu," připustil asistent klatovského trenéra Vlastimila Hromada.

PODÍVEJTE SE: Luby v přípravě přestřílely Hrádek, na umělce padlo osm gólů

„Ale možná to bylo i tím, že to byla první ostrá zkouška po dlouhé době," přemítal nahlas. Hromada zároveň kvitoval, že se záhy naštěstí pro Klatovy obraz hry malinko změnil. „Po necelých patnácti minutách zápasu se holky probudily a začaly se vyrovnávat soupeři, hlavně v osobních soubojích," vyzdvihl, ale pak ještě konstatoval, že herní projev týmu Klatov moc dobrý nebyl. Tragédii z toho ovšem nedělá. „Máme ještě dostatek času zapracovat na zlepšení, než nám začne druhá polovina soutěže," dodal optimisticky.

S jeho slovy souhlasil také jeho parťák na trenérské lavičce, další asistent hlavního kouče Lukáš Kalivoda. „Jak už řekl Vlasta, byl to první zápas po dlouhé pauze, což může být jediná omluva našeho nejistého výkonu. Herní praxe nám hodně chybí, ale budeme na tom dále pracovat jak na tréninku, tak hlavně v dalším přípravném utkání," prohlásil.

„Utkání ukázalo trenérskému týmu, na co se musíme zaměřit v další přípravě a hlavně na soustředění, které nás čeká," řekl Lukáš Kalivoda. „Utkání splnilo svůj účel. Určitě máme co zlepšovat. Ale jak už jsem řekl, pro nás to bylo první přípravné utkání a zápas vůbec po dlouhé době. Samozřejmě jsme viděli v utkání nějaké nedostatky, ale na ty se zaměříme při trénincích a především na soustředění," doplnil Kalivodu Vlastimil Hromada.

Zimní příprava žen: SK Klatovy 1898 - TSV Neudorf 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 24. a 58. Čubanová, 49. Dubská, 71. Veronika Maňasová. Hlavní rozhodčí: Roman Bína. Za Klatovy nastoupily: Hofmeisterová, Klembarová - Hrachová, Kaslová, Kováříková, Voráčová, Veringerová, Pousková, Hájková, Mazancová, Petrželková, Čubanová, Dvořáková, Maňasová, Dubská, Lucáková. Trenér: Jiří Pytel. Asistenti: Vlastimil Hromada, Lukáš Kalivoda.

Výbuch s Protivínem! Jsem zklamaný, hlesl trenér Výtisk. Rozzlobil ho přístup