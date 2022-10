Hosté do Malého Boru přijeli pouze v jedenácti lidech, vědomi si toho, že je na půdě favorita této konfrontace čeká velice náročná šichta. Vždyť Maloborští před zápasem disponovali po Švihovu vůbec druhou nejlepší defenzivou v celé soutěži. Domácí kopáči ještě jedenáct minut před koncem vedli 2:0, ale pak se stalo něco, čemu je docela těžké uvěřit. Ano: stává se, ale maximálně jednou za uherský rok. A to i ve vodách okresních soutěží fotbalistů.

One man show! Sušický zabiják pohřbil naděje Nezamyslic čtyřmi smrtelnými zásahy

Chudenice se totiž nevzdaly, vzepřely se svému osudu a čtyřmi góly ještě dokázaly skóre otočit. Tři branky přitom vstřelily v rozmezí 79. a 83. minuty, pojišťovací čtvrtá trefa pak přišla na řadu v nastavení. Chudeničtí fotbalisté tak potvrdili vzestupnou sportovní formu, když zvítězili potřetí v řadě. V posledních čtyřech zápasech navíc nasypali svým soupeřům úctyhodných jednadvacet branek, což je mimochodem o osm více než v úvodních sedmi kolech.

Fotbalisté TJ Sokol Chudenice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili Malý Bor 4:2, přestože ještě jedenáct minut před koncem ztráceli dva góly.Zdroj: Jindřich Schovanec

Hrdinou utkání se stal (znovu) bývalý stoper a pod Jalovčí nově objevený kanonýr Martin Ježek, jenž vstřelil vítězný i pojišťovací gól. „Na zápas jsme pouze přijeli v jedenácti lidech, takže bez možnosti střídání. Nicméně základem bylo jádro, které spolu hraje už poněkolikáté na stejných postech. Domácí byli podle postavení v tabulce favorité, ale my jsme chtěli potvrdit vítězství v minulých dvou kolech,“ uvedl chudenický forvard Martin Ježek.

FOTO: V Hrádku panuje po výhře spokojenost, ve Štěnovicích spílají sudímu

„První poločas vyšel podle mě lépe domácím. Ti měli více ze hry a po zásluze šli do kabin s jednobrankovým náskokem. Na začátku druhého dějství udělali hned tři změny v sestavě, nicméně obraz hry se moc nezměnil. Malý Bor přidal druhou branku a s námi už to nevypadalo moc dobře,“ uznal Ježek. Jenomže pak se začaly karty, které byly celkem jasně rozdány, pomalu, ale jistě obracet.

Fotbalisté TJ Sokol Chudenice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili Malý Bor 4:2, přestože ještě jedenáct minut před koncem ztráceli dva góly.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Klíčovým momentem bylo podle mě střídání domácího stopera. To už sice proběhlo za stavu 1:0 pro Malý Bor, ale stejně. No, a pak to všechno začalo. Nezkoordinované obraně Boru jsme dali dva slepené góly. Nutno podotknout, že hlavně zásluhou Petra Lucáka, na kterého nejprve byla jasná penalta, kterou jsme proměnili, a minutu na to on sám vyrovnal,“ popisoval zkušený fotbalista Chudenic dech beroucí okamžiky mezi 79. a 80. minutou.

Ale to nebylo všechno, do konce třaskavého střetnutí ještě pár minut zbývalo. „Nikdo to nezabalil a obě mužstva lačnila po třech bodech. Domácí chtěli napravit předchozí minuty a my zápas prostě urvat na svou stranu, protože v tu chvíli jsme byli na koni. A to se nám nakonec povedlo. Domácí se nedohodli v obraně, já šel rázem sám na gólmana a upravil stav na 3:2,“ pokračoval Ježek, jehož tým tak otočil zápas třemi góly v rozmezí čtyř minut.

FOTOGALERIE: Luby uhrály cennou remízu. Bod bereme, přiznal trenér Pikhart

A ani třetím zásahem dokonalý obrat neskončil. Malý Bor si vypil kalich hořkosti až do dna. „Naše obrana byla nepropustná. Všichni kluci vzadu odevzdali opravdu výborný výkon a všechno vygradovalo chybou domácího obránce, který po našem odkopu nezkrotil včas míč u postranní čáry, já mu ho vzal a zvýšil v nastavení na konečných 4:2. Máme zase tři body a je to super. Díky patří celému týmu, který šlapal jako hodinky a dokázal, že je v něm velká síla,“ těšilo čtyřiatřicetiletého snajpra, jehož mužstvo se v tabulce i díky porážkám FK Okula Nýrsko B a Vrhavče vyšvihlo na osmou příčku.

SK Malý Bor 1929 – TJ Sokol Chudenice 2:4

Poločas: 1:0. Branky: 37. Kocum, 76. Petřík – 83. a 90+1. Ježek, 79. Jakub Soupír z penalty, 80. Lucák. Rozhodčí: Koura – Cipl, Vávra. ŽK: 3:2 (64. Krištof, 78. Kocum, 90+2. Nováček – 87. Ježek, 88. Lucák). Diváci: 80. SK Malý Bor 1929: Lád – Sládek (75. D. Šipla), Vonášek, M. Šipla (46. Polena), Trubač, Chodl (46. Petřík), Nováček, Kocum, Kliment (46. Jára), Ivasiuk (67. Dáňa). Trenér: František Vodička. TJ Sokol Chudenice: Kraus – Lucák, Zoubek, Ježek, Jan Soupír, Hodan, Jakub Soupír, Duda, Fremuth, Kadlec, Urban. Trenér: Karel Žák.

Svéradice překvapily favorizované Měcholupy. Domácí zachránili bod až v závěru