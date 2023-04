„V první řadě bych chtěl poděkovat Měcholupům, které nám umožnily sehrát domácí zápas na jejich hřišti, protože na tom našem ve Švihově momentálně ještě probíhá jarní údržba," řekl trenér švihovského týmu Adam Popelka, který i přes destrukci sobotního protivníka z Veřechova nebyl stoprocentně spokojený. „S výkonem určitě ne, ten nebyl ideální" poznamenal.

Fotbalový skandál ve Veřechově! Fanoušek napadl zkušeného rozhodčího

„Vypracovali jsme si hodně šancí, výsledek měl být dvouciferný," tvrdil. „Hlavně ve druhé půli soupeři došly síly, na hřišti působil odevzdaným dojmem, ale my nebyli tolik efektivní v zakončení, jak bychom si přáli," doplnil kouč Švihova.

Hattrick do sítě Hradešic. Jako tým jsme to odjezdili, těšilo kanonýra Tatranu

Švihov si díky vítězství upevnil první místo v tabulce o skóre před lubským béčkem. Ale setřásl na tři body Hradešice, které překvapivě padly v Dlouvé Vsi (0:3). „Nebudu lhát, Dlouhá Ves mě příjemně překvapila a moc potěšila. Nic to ovšem neznamená, soutěž je ještě dlouhá. Nás teď čeká těžké utkání v Nýrsku, a to musíme zvládnout," kouká už trenér Adam Popelka směrem k dalšímu utkání o mistrovské body. To je na programu v neděli od čtyř hodin odpoledne.

FC Švihov - TJ Sokol Veřechov 8:0

Poločas: 3:0. Branky: 24., 26. a 75. Jakub Sláma, 35. Toman, 74. Aizner, 76. Moláček, 80. Radek Sláma z penalty, 85. Zdrahal. Rozhodčí: Dušek - Baštář, Javorský. ŽK: 0:2 (28. Želiska, 77. Zerzán). Diváci: 40. Hřiště: TJ Měcholupy II. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Toman, Štengl, Havlíček, T. Ryba, M. Petelík, J. Sláma (81. Šos), V. Petelík, Cibulka (59. Moláček), Aizner, Baxa (71. Zdrahal). Trenér: Adam Popelka. Sestava TJ Sokol Veřechov: Zerzán - Borovič, L. Želiska, Hnídek, Janda (71. Brabec), Koloros, Boček, J. Želíska, Vítovec, Richter, Hlaváč. Trenér: Pavel Raška.

Hrádek udolal kvalitně hrající Horažďovice. Spíš remízový zápas, uznal Brabec