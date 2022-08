Kdo je největší šamponek, nebo módní guru vaší kabiny? Největším šamponkem je bezesporu náš brankář Matyáš ,,psychopat” Blahník. Z plešky se dostal až na ,,Grealishe”. Bohužel mu to ale zatím k čistému kontu nepomohlo.

Kdo je největší hypochondr?

Největší hypochondr? To nebudu radši prozrazovat, protože dotyčný by se mohl urazit a příští zápas by nemusel nastoupit.

Fotbalista TJ Sokol Mochtín a kanonýr Deníku Matěj Kapusta.Zdroj: Jindřich Schovanec

Kdo je největší vtipálek kabiny?

O náš úsměv na tváři se většinou stará pan prof. Mgr. Ing. David ,,solárko” Gajdůšek. Obyčejný mladý kluk, který by na svoje fórky a opálená stehna sbalil nejednu studentku.

Kdo je v Mochtíně největší uplakánek?

Opět nemohu prozradit, nechci riskovat oslabení týmu (úsměv).

Kdo se vrací, nevěří gólmanovi, směje se kanonýr Deníku Matěj Kapusta

Který hráč Mochtína se může pyšnit titulem největšího jedlíka?

Tak v tomhle máme asi všichni jasno. Tím je náš nutriční terapeut Milan ,,sypač” Žiak. Pokud chcete rychle, kvalitně a efektivně nabrat hmotu, Milan je přesně ten, koho hledáte!

Kdo se stará o muziku v kabině?

Jednoznačně náš DJ, který nám hraje na každé domácí předzápasové rozcvičce - pan Karel Šot. Příští rok ho čeká vyprodaná O2 aréna, nicméně pár VIP vstupenek ještě zbylo, takže pokud ještě nemáte lístky, tak neotálejte s nákupem - prodej v naší Fotbalce, platba v Eurech!

Z archivu: TJ Sokol Mochtín (modří) - TJ Start Luby.Zdroj: Jindřich Schovanec

Kdo je tichým mužem kabiny?

Tichý muž kabiny? To bude Radek Smolík… jestli řekne jedno slovo za celý trénink, tak je to moc. Prostě na pokec lepšího nenajdete (směje se).

S kým si vy osobně v mochtíském týmu nejvíce rozumíte?

Tak to nemohu přesně říct. Vycházím totiž s každým, nejsem konfliktní typ. Ale samozřejmě si dobře rozumím s legendami a vzory mochtínského fotbalu jako jsou Roman Troch, Zdena Novák, Vlčák, Black, Gajdy, Jirka Dolejš, Jirka Podráský a mnoho dalších… díky kluci, učíte nás žít.

Závěrem: dva zápasy, dvě výhry, patnáct nastřílených branek a plný počet bodů. To je ideální start týmu za snem postoupit zpátky mezi elitu klatovského okresu. Cítíte se nyní v Mochtíně dobře?

Jo, všichni kluci se cítí velmi dobře! Tréninkový i nutriční plán všichni plní na 110%, dvoufázové tréninky přinášejí své ovoce, mentální kouč, lékařský i masérský tým odvádějí výtečnou práci, naši trenéři k nám přistupují velmi profesionálně a individuálně. Aktuálně máme všichni nastavenou vítěznou mentalitu, takže očekávám na konci sezony plný počet bodů a jasný postup.

