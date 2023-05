/ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, bez debat. Čtyřiatřicetiletý fotbalista SK Klatovy 1898…

Přesto v Kašperských Horách v úvodu tahali za kratší konec provazu. „Musím poznamenat, že utkání se hrálo v bažině. Nejhorší hřiště, které jsem kdy viděl. Pro náš styl to byla docela komplikace," zlobil se švihovský kouč Adam Popelka.

„A také jsme začali velmi špatně. Už v 6. minutě jsme inkasovali a celý první poločas, byť jsme ho nakonec vyhráli 3:2, z naší strany nebyl ideální. Měli jsme sice více ze hry, byli často na balonu, ale domácí bránili v osmi lidech a my se do nich těžko dostávali," připustil mladý trenér ambiciózního klubu.

Vrhaveč sestřelila béčko Sušice. Střídající kanonýr chválil tým i mladé rozhodčí

Ve 49. minutě ovšem proměnil nařízenou penaltu Michael Petelík, zvýšil na 4:2 a definitivně zlomil odpor jinak srdnatě bojujícího soupeře. V závěrečné pasáži zajímavé konfrontace Švihov přidal ještě další dvě branky (Kašpárek, Toman) a dokráčel si pro jedenácté vítězství v probíhajícím ročníku.

FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

„Ve druhém poločase už to bylo téměř na jednu branku. Domácí jsme pustili snad do jediné vážnější šance, kterou ale neproměnili. My jsme naopak i vinou terénu spálili další příležitosti, ale zvítězili jsme, máme tři body a spravili jsme si chuť po dvou remízách v řadě," doplnil kouč fotbalistů FC Švihov.

V dalším utkání Švihov hostí třetí rezervu Startu Luby (v sobotu od 17 hodin), naopak Kašperské Hory, které jsou předposlední a potřebují každý bod, hrají ve stejný čas na půdě janovické Dukly. Ta o víkendu padla v Hradešicích 0:5…

1/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 2/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 3/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 4/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 5/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 6/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 7/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 8/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 9/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 10/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 11/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 12/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 13/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 14/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 15/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 16/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 17/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 18/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 19/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 20/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 21/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 22/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 23/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 24/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 25/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 26/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 27/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 28/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 29/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 30/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 31/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 32/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 33/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 34/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 35/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 36/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 37/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 38/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 39/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 40/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 41/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 42/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 43/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 44/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 45/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 46/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 47/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 48/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 49/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 50/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 51/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 52/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 53/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 54/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 55/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 56/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 57/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 58/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 59/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 60/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 61/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 62/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 63/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 64/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 65/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 66/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 67/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 68/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 69/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 70/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 71/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 72/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 73/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 74/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 75/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 76/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 77/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 78/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 79/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek. 80/80 Zdroj: David Koranda FC Švihov (červenobílé dresy), archivní snímek.

TJ Kašperské Hory - FC Švihov 2:6

Poločas: 2:3. Branky: 6. a 35. Řimnáč - 16. Polívka, 32. Jakub Sláma, 45+1. V. Petelík, 49. M. Petelík z penalty, 81. Kašpárek, 85. Toman. Rozhodčí: Šmrha - Vávra, Kaiser. ŽK: 1:2 (84. Václav Šuba - 35. Toman, 73. Štengl). Diváci: 69. Sestava TJ Kašperské Hory: Kolář - R. Slanina, Chudý, Kůs (54. J. Slanina), Václav Šuba, Rovňan, Bílý, Milfort, Řimnáč, Tomek, Pelčarský (61. Markovič). Trenér: Vladimír Šuba. Sestava FC Švihov: L. Zdrahal - Toman, Štengl, M. Petelík, Jakub Sláma (64. Cibulka), V. Petelék (81. Hošek), Aizner, Kašpárek, Polívka (75. Havlíček), J. Zdrahal, Baxa. Trenér: Adam Popelka.

OBRAZEM: Smíchov zaskočil Sušici, druhému týmu tabulky nasázel čtyři branky